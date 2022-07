L'Inter trova il modo per far spazio a Dybala: web nerazzurro in subbuglio

10-07-2022 18:11

Tre stagioni, 109 presenze complessive, 20 gol. Uno score tutt’altro che esaltante per un attaccante che non ha mai trovato un vero feeling con la maglia nerazzurra: l’avventura di Alexis Sanchez con la maglia dell’Inter potrebbe essere ormai agli sgoccioli. La società ha bisogno di liberare un posto in attacco sia per snellire il monte ingaggi che per trovare un posto all’acquisto tanto chiacchierato negli ultimi mesi, ossia Paulo Dybala. Almeno 10 milioni lordi in meno: un boccata d’aria non da poco per il bilancio del club nerazzurro.

Inter in attesa di una seconda offerta

Per ora Sanchez ha rifiutato diverse destinazioni: Galatasaray, Siviglia, Villarreal, Colo Colo, River Plate. Utima in ordine di tempo, quella del Flamengo che ha già preso Arturo Vidal. Nelle intenzioni della società brasiliana ci sarebbe quella di ricomporre la coppia cilena, e non è escluso – come riporta la Gazzetta dello Sport – che possa arrivare presto una seconda offerta. Insomma, il Flamengo diventerebbe così l’alleato ideale dell’Inter: venti milioni lordi in meno a bilancio, il posto per Dybala. Più di così…

I tifosi dell’Inter ci sperano

Una ipotesi che naturalmente ha scatenato il web nerazzurro, che però appare piuttosto scettico sulla possibilità che Sanchez vada in Brasile. Ma su una cosa tutti sono concordi: il cileno ha deluso, ed è ora che vada via. Come sottolinea Roby: “Se ci prendono anche Sanchez facciamo il gemellaggio”. E Sauro aggiunge: “non ci credo nemmeno se lo vedo”. Carlos è realista ma anche possibilista: “Gli ingaggi della A Brasiliana non valgono la B italiana, ci sono eccezioni ma raramente arrivano a un terzo delle cifre che prendono in Italia. È una scelta di vita, fine carriera in un club prestigioso avvicinandosi a casa”.

Sanchez al Flamengo, i dubbi dei tifosi

C’è chi la prende sul ridere, come Giuseppe: “Vai Sanchez, vai da Vidal e fate sognare il Flamengo”. E Davide aggiunge: “Anche Gagliardini e siamo al top”. E Massimo non risparmia una frecciata alla dirigenza: “Spera di riuscire finalmente a sbolognare uno degli acquisti per i quali Marotta era stato definito il re del mercato“. Giuseppe invece è pessimista: “Ma quale Flamengo. Come c…. fanno a dargli 7 milioni. Ma lo capite che vuole 4 di buonuscita e che non accetta stipendi inferiori a quello attuale? Si farà le partite di coppa Italia da subentrato per 7 milioni a stagione. Viva i parametri zero. Ci è costato 28 milioni netti per tenere occupati medici e fisioterapisti”.

La rabbia degli interisti

Damiano incalza: “Magari, così possiamo finalmente ufficializzare dybala, che sta aspettando da settimane….e sopratutto finiranno le str…..e dei giornalisti”. Giuseppe invece è spietato nell’analisi: “Sanchez patetico, pur di non rinunciare a tutti i soldi immeritati che prende si farebbe una stagione in tribuna”. Alessandro invece fa qualche conto in tasca alla società: “Vidal doveva essere annunciato venerdì scorso e avrebbe garantiti 9,5 per quest anno..sta tornando in in Italia per la parte burocratica gli mancano 2 milioni, vediamo se ve li regala o chi li mette..e comunque in caso di partenza, prenderà una buonuscita minimo di 4 mil netti che so 8 lordi, per cacciare un giocatore, mi sembra un affarone”.

