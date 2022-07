Inter, il sogno Dybala non è affatto svanito: c'è una chiara strategia

10-07-2022 08:23

Il tempo scorre senza sosta e il futuro di Paulo Dybala è ancora decisamente nebuloso. Ad oggi, la Joya è ancora senza squadra ma, all’orizzonte, potrebbero esserci importanti novità legati soprattutto all’Inter.

Inter, Dybala come classica ciliegina sulla torta

Il colpo Romelu Lukaku ha esaltato il popolo nerazzurro. Tuttavia, nonostante le recenti dichiarazioni, l’Inter non avrebbe mollato il sogno Paulo Dybala. Beppe Marotta ha un debole per l’ex stella della Juventus e, se ci saranno le giuste condizioni, farà di tutto per portarlo a Milano, sponda nerazzurra.

Visti i grandi colpi messi a segno dalla Juventus (Paul Pogba e Angel Di Maria), non sarebbe affatto male rispondere con due acquisti di altrettanta spettacolarità come, appunto, Romelu Lukaku e Paulo Dybala.

Inter, il piano per fare felice economicamente Dybala

Ad oggi, le offerte recapitate all’entourage di Paulo Dybala sono state tutte rimbalzate. Il motivo? Non erano considerati abbastanza interessanti dal punto di vista dell’offerta economica. L’Inter starebbe studiando il modo per avere i soldi necessari per far felice la Joya.

Salutato Arturo Vidal, il club nerazzurro sta “spingendo” anche Alexis Sanchez in Brasile (sempre al Flamengo). Il risparmio sul monte ingaggi sarebbe importante (sette milioni di euro netti). Inoltre c’è il tesoretto garantito da Andrea Pinamonti (l’attaccante azzurro se lo stanno giocando Atalanta e Monza). Con queste cessioni, l’Inter avrebbe i soldi necessari per bussare a casa di Paulo Dybala e provare a convincerlo a sposare il piano nerazzurro.

Inter, il nemico è il tempo: Dybala è stando di aspettare

Il vero ostacolo nella corsa a Paulo Dybala sono le tempistiche. L’Inter ha bisogno di tempo per concludere tutte le operazioni in uscita (necessarie per tentare poi l’assalto all’argentino ex Juventus) ma la Joya è stanca di aspettare.

La sensazione è che il primo club che si farà avanti con una proposta considerata corretta, si porterà a casa la firma di Paulo Dybala. Il Manchester United ci starebbe pensando seriamente e non avrebbe problemi a fare “il grande passo”. Attenzione anche alla Roma, soprattutto se la trattativa JUventus-Zaniolo dovesse andare in porto in tempi brevi.

