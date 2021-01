L'ironia di Biasin sull'obiettivo dell'Inter, tifosi scatenati

In questo di mercato di gennaio l’Inter dovrà risolvere il problema della quarta punta: Antonio Conte e i tifosi invocano da tempo un giocatore in grado di far rifiatare Lukaku e che vanti maggiore esperienza ad alti livelli rispetto a Pinamonti. L’ultima indiscrezione a riguardo parla di un interessamento nei confronti di Eder, attaccante italo-brasiliano che costruì un rapporto molto saldo con Conte quando quest’ultimo era il c.t. della Nazionale e che vanta un passato in nerazzurro: 86 presenze e 14 gol tra il gennaio 2016 e luglio 2018.

L’ironia di Biasin sul ritorno di Eder

Eder ha però 34 anni e da due stagioni e mezzo gioca con lo Jiangsu Suning in Cina, in un campionato non altamente competitivo. Ecco perché l’accostamento del suo nome all’Inter ha generato un po’ di malumore tra i tifosi nerazzurri.

Fabrizio Biasin ha provato a ironizzare su Twitter. “‘Inter – ha scritto il giornalista -, contatti con gli agenti di Eder, potrebbe tornare dallo Jiangsu’. (Sky) Grande cuore nerazzurro, ma nell’ultimo anno tutto quello che arriva dalla Cina è meglio valutarlo attentamente”.

I tifosi attaccano Conte

Per i tifosi, il tweet del giornalista s’è immediatamente trasformato in un’occasione per dimostrare la loro disapprovazione nei confronti dell’affare Eder e per attaccare Conte. “È un po’ come quando vai al supermercato per prendere il prosciutto e torni con un sacchetto di caramelle (quelle abbandonate che non piacciono a nessuno). L’inutilità e la beffa”, commenta amaro Christian.

“Ci abbiamo messo anni a provare a sbolognare Eder ovunque… io mi chiedo cosa abbiamo fatto di male per meritare questo?”, dice deluso Tonno. Darth lancia un appello: “Biasin chiama chi devi chiamare, il comodino brasiliano non lo voglio più vedere”.

E Pallone tira fuori una lista di altri celebri flop nerazzurri: “Perché non Shaqiri, Sforza o Forlan? Magari Darko Pancev?”. Mauri, invece, se la prende con il tecnico: “Ma basta spendere soldi per questi fedelissimi di Conte, sarebbe un altro Vidal… Ma puntare su gente italiana, magari giovani? Basta stranieri pensionati che rendono zero con ingaggi altissimi”.

