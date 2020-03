L'ironia di Condò su Zaniolo spacca il web

Ora che l’Uefa ha deciso di sospendere gli Europei previsti per giugno e di farli slittare di un anno al 2021 i campionati dei vari paesi europei hanno speranza di poter riprendere in tempo per salvare la stagione – virus permettendo – ma le conseguenze sono anche altre ovviamente. Mentre non manca chi sostiene che l‘Uefa non sia stata chiara, chissà che ne pensa – al netto dell’opportunità della scelta che è indiscutibile – il ct Mancini ad esempio. Avrebbe voluto giocarselo ora o avrà più chance l’anno prossimo?

La previsione esatta

Per sdrammatizzare in questi giorni cupi, parte da qui Paolo Condò che su twitter ricorda una sua vecchia profezia, fatta diversi mesi fa.

Condò si era sbilanciato a suo tempo sui social e ora rivendica la legittimità della previsione, scrivendo su twitter: “Ve l’avevo detto che Zaniolo avrebbe recuperato in tempo per l’Europeo“.

La lista si allunga

Sui social in tanti reagiscono con fastidio (“non fai ridere”, “ti sembra il momento giusto?”) ma molti commentano col sorriso: “Beh allora è destino che partecipi all’Europeo e… Totti insegna no?” o anche: “Recuperiamo anche Balotelli, di questo passo..”, oppure: “Però perdiamo Buffon”.

Vacci piano Paolo

C’è chi non è così convinto però che le cose andranno così: “Ma lei non conosce la Roma. C’è sempre tempo per infortunarsi, a Roma. Sempre” oppure: “Eh. Ma avrebbe anche il tempo per rifarsi male però. E ci potrebbe essere anche il Covid-21. La peste, la febbre gialla , le cavallette, il terremoto, lo tsunami, gli asteroidi ecc ecc”.

Fioccano anche commenti ironici: “Anche per la prossima partita di campionato” oppure: “Bisogna vedere se l’Europeo recupererà in tempo per Zaniolo però ” e anche: “Con gli “scienziati” che si vedono ancora in assembramento per l’intera Europa….secondo me Zaniolo puo fare con molta calma e arriviamo al Mondiale 2022 in scioltezza !”.

C’è chi scrive: “A quel punto, quasi sicuramente, non sarà più un giocatore della seconda squadra della capitale, visti i 110 mil.€ di debiti a fine anno… “. Infine la chiosa amara: “Con tutto il rispetto in Lombardia avremmo però preferito giocarlo senza di lui e soprattutto senza coronavirusitalIa”.

