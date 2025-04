L'Italtennis fa festa, domenica di successi per Cobolli e Darderi

Doppio successo negli Atp di Bucarest e Marrakech per i due giovani azzurri

Un’altra giornata da ricordare per il tennis italiano che mette a segno una doppietta nel circuito Atp. Flavio Cobolli e Luciano Darderi vincono rispettivamente i tornei 250 di Bucarest e Marrakech. Aspettando il rientro di Jannik Sinner (il count down per gli Internazionali di Roma e’ gia’ partito), l’Italtennis fa festa grazie ai suoi altri talenti. Ad aprire le danze e’ Cobolli che in Romania si impone con un doppio 6-4 sul quotato Sebastian Baez, n. 36 e primo favorito del torneo, e si porta a casa il suo primo trofeo da professionista Atp.