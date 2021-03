L'obiettivo dell'Inter non convince, i tifosi: Non ci serve

Che serva un vice-Lukaku è cosa nota da due anni: Antonio Conte ha invano chiesto prima Dzeko e poi tanti altri attaccanti per rafforzare un reparto fondamentale dove solo ora Sanchez è tornato a rendere come si sperava. L’ultima voce di mercato per il prossimo anno parla di Muriel come sogno neanche tanto proibito per il tecnico nerazzurro.

Conte vuole Muriel

Il colombiano nell’Atalanta è teoricamente la riserva di Zapata ma segna come e più di tanti altri titolari: l’anno scorso per lui si contano 18 reti in A, di cui 11 (più del 60%) proprio da subentrato, mentre nella stagione in corso è invece già arrivato a 16. Muriel ha un contratto fino al 2023 da 1,8 milioni e per cederlo i bergamaschi chiedono 25-30 milioni di euro secondo la Gazzetta dello sport.

I tifosi si spaccano su Muriel

Non fanno i salti di gioia tutti i tifosi interisti sui social, anzi: “Muriel…Inter? giammaiii” o anche: “Muriel io non lo prenderei” oppure: “Non me ne voglia Muriel (fortissimo) ma penso che l’Inter, in un mercato che sarà a basso costo, debba prioritariamente puntare altri profili: a partire da un terzino sinistro titolare. Poi non serviranno altri titolari, basterà puntellare la rosa con riserve all’altezza”.

C’è chi è drastico: “No così non ci siamo 25/30 Ml per Muriel ma scherziamo ?? Giocatore normalissimo che in questa fase di gioco è in forma ma per favore non facciamo c…” o ancora: “Non diciamo che Muriel verrebbe preso per l’Europa per favore. Che è non l’ha vista con il Real”.

Non mancano però voci a favore: “15 milioni più Gagliardini e c’abbracciamo?” o anche: “Anto giuro che se fai comprare Muriel, che considero l’unico vero erede del fenomeno, mi rimangio tutto quello che ho detto” e infine: “Ogni volta che tocca il pallone Muriel mi emoziono e succede di rado”.

