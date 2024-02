La classifica senza errori arbitrali, boom di rigori non visti: falsata un'altra partita

Prestazioni brillanti come quella di Maresca in Inter-Juventus e altre al di sotto della sufficienza: un fine settimana dolce e amaro per la classe arbitrale, ma soprattutto per le squadre di Serie A vittime delle incertezze dei fischietti e dei loro omologhi in Sala Var. Con una partita falsata da una svista evidente, l’ennesima di questo campionato. Vediamo come cambia la classifica senza errori arbitrali di Serie A, aggiornata alla quarta giornata del girone di ritorno.

Serie A, una gara falsata nella quarta di ritorno

Il match falsato da un errore piuttosto grossolano di arbitro e Var è Udinese-Monza. L’episodio clou nel finale di partita, quando Thauvin sguscia via a Bondo che tenta l’intervento in scivolata, facendo rovinare a terra l’attaccante avversario. Prontera è a due passi e questo giustifica – parzialmente – il mancato intervento del Var: ma in caso di chiaro ed evidente errore l’intervento non è solo auspicabile, ma dovuto. E in questo caso in due riescono a perdersi quello che appare fallo da penalty.

Errori arbitrali, le altre partite della 23ma giornata

Non mancano le sviste anche in altre partite. Boom di rigori negati. Oltre a quello non visto in Udinese-Monza, ne mancano due in Napoli-Verona, uno per parte. In avvio di gara Piccinini e Var sorvolano su un fallo di Cabal ai danni di Kvaratskhelia, nel finale uno scivolone di Di Lorenzo provoca la caduta di Swiderski e arbitro e Var dormono ancora. Protesta il Frosinone per un doppio tocco di mano di Kjaer e Pulisic nel match contro il Milan, ma in questo caso giusto non concedere il penalty da parte di Pairetto: tocchi non punibili. Un po’ di confusione in Lecce-Fiorentina ma Giua, aiutato dal Var, rimedia all’errore commesso in avvio: rigore per i salentini più espulsione di Martinez Quarta.

Serie A, la classifica senza errori arbitrali

Ecco la classifica di Serie A 2023-2024 senza errori arbitrali, aggiornata al netto di tutte le sviste determinanti dei fischietti:

class

reale diff

punti class

virtuale INTER* 57 INTER* +5 52 JUVENTUS 53 JUVENTUS +3 50 MILAN 49 MILAN – 49 ATALANTA* 39 BOLOGNA* -4 40 ROMA 38 ATALANTA* -2 39 BOLOGNA* 36 NAPOLI* -2 37 NAPOLI* 35 LAZIO* -2 36 FIORENTINA* 34 TORINO* -2 36 LAZIO* 34 ROMA +2 36 TORINO* 32 FIORENTINA* -1 35 GENOA 29 MONZA +1 28 MONZA 29 GENOA +1 28 LECCE 24 LECCE -1 25 FROSINONE 23 FROSINONE +1 22 SASSUOLO* 19 CAGLIARI -2 20 UDINESE 19 EMPOLI -2 20 VERONA 18 UDINESE -1 20 CAGLIARI 18 VERONA -1 19 EMPOLI 18 SASSUOLO* – 19 SALERNITANA 13 SALERNITANA +4 9

*1 partita in meno

IL REGOLAMENTO

Questa classifica è stilata sulla base di quello che avviene in campo, in occasione di episodi decisivi e che possono determinare direttamente il risultato, come i gol convalidati o annullati, i rigori concessi o non concessi, un’espulsione esagerata o ingiusta a tanti minuti dalla conclusione del match. Non sono considerate le variabili non direttamente determinanti, come i cartellini gialli, i falli veri o presunti avvenuti nell’azione precedente a quella che ha portato a un gol, un’espulsione contestata in zona Cesarini, ecc. In caso di parità di punti tra due o più squadre, è premiata quella che ha subito più penalizzazioni nell’arco del campionato.

L’Albo d’oro del Campionato di Serie A senza errori arbitrali di Virgilio Sport

Ecco i vincitori dello speciale campionato di Virgilio Sport: in corso la quinta edizione.

2019-20: Inter

2020-21: Inter

2021-22: Milan

2022-23: Napoli

Quando può intervenire il VAR? Ecco il regolamento e il protocollo aggiornato, con tutti i casi.