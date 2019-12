La classifica senza errori arbitrali: diciassettesima giornata

Per la seconda settimana di fila, nessun errore determinante da parte dei fischietti in serie A. Non si tratta di un “miracolo di Natale”, non è che gli errori arbitrali siano cessati di colpo: semplicemente, non si sono verificate disattenzioni che hanno inficiato sui risultati finali delle partite. Le squadre penalizzate dalle sviste, in altre parole, hanno vinto lo stesso.

L’anticipo – La 17ma giornata è iniziata addirittura mercoledì con Sampdoria-Juventus. Nella stessa giornata si è disputato pure il recupero tra Brescia e Sassuolo. Nessun errore determinante in entrambe le gare. Non può essere considerato tale, infatti, il rosso senza dubbio eccessivo al doriano Caprari per doppia ammonizione, giunto al 2′ di recupero: la partita era praticamente finita.

Suspense d’Arabia – Più scoppiettanti le polemiche legate alla Supercoppa, con recriminazioni soprattutto di marca laziale. Incomprensibile, all’8′, il mancato intervento del Var per un’entrata killer di Matuidi ai danni di Luis Alberto. Addirittura inspiegabile, poi, il giallo rifilato da Calvarese al francese della Juventus…senza neppure aver fischiato il fallo. Matuidi o andava espulso, o andava ignorato. Avendo deciso di ammonirlo, l’arbitro avrebbe dovuto concedere punizione per la Lazio. Corretta invece la decisione di concedere vantaggio sul contatto Higuain-Leiva ai limiti dell’area della Lazio: in questo caso, ci stava comunque un giallo per il giocatore biancoceleste che è stato invece graziato. Nessun dubbio nel finale sull’espulsione di Bentancur, che rischia ora una pesante stangata per le ingiurie al quarto uomo Maresca nel lasciare il campo.

Le gare di campionato – Poche discussioni nelle altre gare di campionato. Lamentele del Toro per l’espulsione di Bremer contro la Spal, ma entrambi gli interventi da giallo del difensore appaiono passibili della sanzione. Ancora un errore, invece, contro il Napoli, la squadra più tartassata del torneo con ben otto punti sottratti dai fischietti. In avvio di ripresa è evidente la trattenuta in area di Locatelli ai danni di Hysaj, ma l’arbitro Chiffi non ha misteriosamente ravvisato gli estremi per il penalty, né il Var Valeri ha ritenuto opportuno invitarlo alla “on field review”. Perché?

La classifica senza errori arbitrali – Ecco, dunque, la classifica dopo 17 turni al netto degli errori arbitrali: Inter 44; Juventus 36; Roma 35; Lazio, Napoli 32; Atalanta 31; Cagliari, Parma, Bologna 25; Torino 23; Verona 20; Lecce, Fiorentina, Sassuolo, Milan 19; Sampdoria, Udinese 15; Brescia 12; Spal 10; Genoa 8.

La classifica reale – Ed ecco invece la graduatoria “vera”, quella con i punti conquistati sul campo (e con gli errori arbitrali). Tra parentesi sono segnati proprio i punti in più o in meno accumulati da ciascuna squadra: Inter 42 (-2), Juventus 42 (+6); Lazio 36 (+4); Roma 35; Atalanta 31; Cagliari 29 (+4); Parma 25; Napoli 24 (-8); Bologna 22 (-3); Torino 21 (-2), Milan 21 (+2); Verona 19 (-1), Sassuolo 19; Udinese 18 (+3); Fiorentina 17 (-2); Lecce 15 (-4), Sampdoria 15; Brescia 14 (+2); Spal 12 (+2); Genoa 11 (+3).

IL REGOLAMENTO – Questa classifica è stilata sulla base di quello che avviene in campo, in occasione di episodi decisivi e che possono determinare direttamente il risultato, come i gol convalidati o annullati, i rigori concessi o non concessi, un’espulsione esagerata o ingiusta a tanti minuti dalla conclusione del match. Non sono considerate le variabili non direttamente determinanti, come i cartellini gialli, i falli veri o presunti avvenuti nell’azione precedente a quella che ha portato a un gol, le rimesse laterali, i corner contestati, un’espulsione contestata in zona Cesarini, ecc.

