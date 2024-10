La classifica senza errori arbitrali, sesta giornata: ancora una partita falsata

Arbitri, svista determinante in un match

La partita falsata del turno è Roma-Venezia. C’è un errore piuttosto grave commesso dall‘arbitro Abisso e non corretto dalla sala Var, proprio in apertura di gara. Svilar in uscita entra a contatto con Pohjanpalo, attaccante del Venezia, che finisce a terra. L’episodio per tutti i quotidiani sportivi è molto al limite, probabilmente al di là del limite: insomma, c’era rigore per il Venezia e il match sul campo si sarebbe dovuto concludere con un pareggio, 2-2.

Le altre partite: errori non decisivi

Sviste non determinanti nelle altre partite. In Napoli-Monza, ad esempio, manca un rosso per Izzo che, già ammonito, stende nuovamente Kvaratskhelia. In Como-Verona sono tanti i pasticci dell’arbitro Giua, che però finiscono col penalizzare entrambe le squadre in egual misura. Rapuano salvato dal Var in Bologna-Atalanta, dopo che aveva assegnato per sbaglio un rigore agli orobici: decisione corretta, che provoca però l’espulsione – giusta – di Lucumì.

Serie A, la classifica senza errori arbitrali

Ecco la classifica di Serie A 2024-2025 senza errori arbitrali, aggiornata al netto di tutte le sviste determinanti dei fischietti:

class

reale diff

punti class

virtuale NAPOLI 13 TORINO -2 13 JUVENTUS 12 NAPOLI – 13 MILAN 11 JUVENTUS – 12 INTER 11 LAZIO -1 11 TORINO 11 MILAN – 11 EMPOLI 10 ROMA -1 10 LAZIO 10 EMPOLI – 10 UDINESE 10 UDINESE – 10 ROMA 9 INTER +1 10 COMO 8 COMO – 8 FIORENTINA 7 FIORENTINA – 7 ATALANTA 7 ATALANTA – 7 BOLOGNA 7 VERONA – 6 VERONA 6 BOLOGNA +1 6 PARMA 5 VENEZIA -1 5 CAGLIARI 5 PARMA – 5 GENOA 5 CAGLIARI – 5 LECCE 5 MONZA -1 4 VENEZIA 4 GENOA +1 4 MONZA 3 LECCE +1 4

IL REGOLAMENTO

Questa classifica è stilata sulla base di quello che avviene in campo, in occasione di episodi decisivi e che possono determinare direttamente il risultato, come i gol convalidati o annullati, i rigori concessi o non concessi, un’espulsione esagerata o ingiusta a tanti minuti dalla conclusione del match. Non sono considerate le variabili non direttamente determinanti, come i cartellini gialli, i falli veri o presunti avvenuti nell’azione precedente a quella che ha portato a un gol, un’espulsione contestata in zona Cesarini, ecc. In caso di parità di punti tra due o più squadre, è premiata quella che ha subito più penalizzazioni nell’arco del campionato.

L’Albo d’oro del Campionato di Serie A senza errori arbitrali di Virgilio Sport

Ecco i vincitori dello speciale campionato di Virgilio Sport: in corso la sesta edizione.

2019-20: Inter

2020-21: Inter

2021-22: Milan

2022-23: Napoli

2023-24: Inter

