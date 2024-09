Napoli-Monza, moviola: i due rigori negati agli azzurri, manca un rosso

La prova dell’arbitro Manganiello al Maradona nel posticipo di A analizzata ai raggi X da Luca Marelli, il fischietto di Pinerolo ne ha ammoniti tre

Vanta una discreta esperienza, arbitrando in A dal 2014 (esordio in Chievo-Inter 2-1) Manganiello, la scelta di Rocchi per Napoli-Monza. Dal 2022 dirige anche alcune gare del campionato cipriota. In questa stagione era stato impegnato solo in serie B ma come se l’è cavata ieri l’arbitro di Pinerolo al Maradona?

I precedenti di Manganielllo con Napoli e Monza

Dieci erano i precedenti col Napoli che con l’arbitro piemontese aveva vinto 7 volte, pareggiato 1 e perso 2. Tre partite e tre vittorie del Monza con Manganiello.

L’arbitro ha ammonito tre giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Vecchi e Cipriani con Monaldi IV uomo, Fabbri al Var e Meraviglia all’Avar, l’arbitro ha ammonito tre giocatori: Maldini (M), Kvaratskhelia (N), Izzo (M)

Napoli-Monza, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi. In avvio manca un’ammonizione per Izzo che strattona Kvara. Al 24′ giallo a Maldini per un intervento duro su Lobotka, un minuto dopo ammonito Kvaratskhelia che è in ritardo su Pedro Pereira, dopo aver sbagliato lo stop. Al 30′ contatto tra Bianco e Di Lorenzo colpito da un pestone: non ci sono gli estremi per il penalty per l’arbitro Manganiello. Al 35′ giallo a Izzo, steso Kvaratskhelia: poteva essere la seconda ammonizione per il difensore del Monza. Nella ripresa altro rigore negato agli azzurri per un dubbio intervento di Biondo su Politano.

Per Marelli non c’era il rigore per il Napoli

A fare chiarezza su Napoli-Monza è Luca Marelli. L’esperto di Dazn commenta l’episodio dubbio del primo tempo e dice: “Il contatto di Bianco è sulla linea dell’area di rigore, quindi se c’è irregolarità è rigore. Ma questo non è step on foot, perchè è solo la punta del piede di Bianco sul piede di Di Lorenzo. Corretto non assegnare il rigore”.