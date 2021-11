La decisione del Manchester United fa sognare i tifosi della Juventus

10-11-2021 10:25

Rinforzare la squadra a gennaio è una priorità per la Juventus che non può permettersi di non qualificarsi per la prossima Champions League. Se il bilancio attuale è rosso più che mai, come sarebbe senza i soldi dell’Uefa? Si rabbrividisce solo al pensiero in casa-Juve e l’attenzione si sposta sul mercato. Un’opportunità ghiotta potrebbe arrivare da quello stesso club che ha “sottratto” ai bianconeri Cristiano Ronaldo.

Pogba potrebbe aver giocato ultima gara col Manchester United

Ieri Paul Pogba si è infortunato in allenamento con la Francia (dove è stato sostituito da Veretout) e potrebbe star fermo due mesi. Per il Sun il 28enne francese potrebbe aver già giocato la sua ultima partita con i Red Devils. A gennaio, a conclusione del mercato di riparazione, Pogba potrà cercarsi una nuova squadra per la prossima stagione, in virtù del contratto in scadenza a giugno e stavolta i Red Devils non faranno niente per impedirglielo.

I dirigenti del Manchester United sarebbero stufi dei comportamenti dell’entourage del giocatore e dell’agente Mino Raiola e non avrebbero più intenzione di trattare il prolungamento dell’accordo. Il tabloid britannico scrive che i Red Devils potrebbero persino mettere fuori rosa Pogba a gennaio.

La Juventus, da tempo interessata al francese, osserva con attenzione la situazione, pronta all’assalto per l’acquisto. Pogba ha già giocato in bianconero dal 2012 al 2016 e a Mino Raiola sta dicendo da tempo di provare di riportarlo a Torino.

I tifosi della Juve sognano il Pogback

Scontato che Pogba sarebbe riaccolto come un re. Se c’è un nome sul mercato che avrebbe il potere di riportare entusiasmo nel depresso ambiente juventino è proprio quello del Polipo. Fioccano i commenti: “Con questa mossa ha sbloccato la trattativa” o anche: “Riprendere Pogba sarebbe un sogno”, e ancora: “Pogba risolverebbe i problemi del centrocampo” e infine: “Certi giocatori vanno dove li pagano meglio, dove hanno più visibilità per vendere le loro maglie, dove gli sponsor li coprono d’oro. Pogba è stato uno di questi come lo è Cristiano Ronaldo che, con i suoi 345 milioni di fan in Instagram, vende loro di tutto”

SPORTEVAI