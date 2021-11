Paul Pogba ha scelto il proprio futuro: le strategie della Juventus

02-11-2021 10:45

La popolarità di Massimiliano Allegri presso i tifosi della Juventus, se non ai minimi storici, non è certo altissima.

I tempi della feroce contestazione al momento dell’arrivo del tecnico livornese sulla panchina bianconera, nell’estate 2014, sono lontanissimi, i cinque scudetti e le due finali di Champions League conquistate in cinque anni hanno conquistato anche i più scettici, ma la pessima partenza della stagione 2021-2022 ha sollevato più di qualche perplessità nel popolo juventino e in molti sono convinti che Allegri non fosse la persona giusta per risollevare una squadra giunta a fine ciclo e che necessita di essere rifondata.

Mercato Juventus, Allegri punta tutto sul centrocampo

Tuttavia, ad avvicinare le due parti c’è un’idea comune sul mercato, ovvero che la rinascita della Juventus debba passare da un rinforzo di spessore a centrocampo, prima ancora che dall’acquisto di una punta di livello internazionale.

Ebbene, l’identità del Mister X della mediana potrebbe avere le fattezze sempre amate e mai dimenticate, dai tifosi e dallo stesso Allegri, di Paul Pogba.

Perché se a gennaio sembra ormai quasi certo che la società punterà sul ben meno costoso, ma anche meno decisivo, Axel Witsel, in vista della prossima stagione sta prendendo forma l’assalto per il grande ritorno a Torino del francese campione del mondo.

Juventus, Pogba supera Vlahovic tra gli obiettivi

Diverse le motivazioni alla base della svolta che sta per materializzarsi in casa bianconera, la prima tra tutte riguarda il sorpasso in vista da parte del Tottenham per Dusan Vlahovic. Il grande obiettivo del mercato juventino 2022 potrebbe quindi sfumare anzitempo di fronte alla potenza economica degli Spurs e alle richieste di Antonio Conte, a un passo ormai dalla firma con il club londinese, considerando che già il direttore sportivo Fabio Paratici è un estimatore di vecchia data del centravanti serbo.

Da qui la decisione della Juventus di dedicare proprio al centrocampo il grande investimento del prossimo mercato estivo, per poi magari concentrarsi in attacco sulla pista più economica che può condurre a Mauro Icardi.

Paul Pogba vuole la Juventus

Determinante, tuttavia, è stata anche la volontà dello stesso Pogba che, come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, dopo aver deciso di non rinnovare il contratto in scadenza a giugno con il Manchester United ha fatto sapere al proprio agente Mino Raiola di preferire il ritorno alla Juventus alla possibilità di trasferirsi al Real Madrid o al Paris Saint-Germain. Una svolta non scontata, perché se il Polpo non aveva mancato di mandare messaggi d’amore a Torino e alla Juventus a margine della partita di Nations League contro il Belgio giocata proprio all’Allianz Stadium, lo stesso giocatore non aveva mai fatto mistero di sognare di indossare la maglia del Real.

Tale svolta può allora mettere in discesa una trattativa comunque non ancora partita, ma che sarà facilitata dai benefici del Decreto Crescita, che potrebbero permettere al giocatore lo stesso ingaggio netto percepito attualmente allo United, pari a 14 milioni netti, con un risparmio del 50% sulle tasse per la Juventus, che si troverebbe quindi di fronte a un lordo di “soli” 21 milioni e non di 28.

Juventus, parte la campagna cessioni

Uno scenario molto interessante, che dovrà ovviamente andare di pari passo con una campagna cessioni sostanziale, a livello di cartellini, ma soprattutto di ingaggi. Da quello di Aaron Ramsey, a bilancio attualmente per 8 milioni netti, ma destinato alla cessione già a gennaio per fare spazio a Witsel, a quello di Adrien Rabiot, che rischia di dare vita ad una staffetta tutta francese con Pogba in un centrocampo che vedrà in Manuel Locatelli l’altro punto fermo.

Spetterà poi ad Allegri trovare la giusta collocazione al cavallo di ritorno Paul. Ma per i giocatori forti, come ripete spesso Max, c’è sempre posto…

OMNISPORT