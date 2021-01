La distensione Briatore-Gregoraci, nonostante l'indiscrezione

Nel rapporto pubblico, o anche reso pubblico, tra Flavio Briatore e Elisabetta Gregoraci mai è mancata la necessità di tutelare il presente e il futuro di Nathan Falco, il figlio di 10 anni nato dal loro matrimonio e a cui la conduttrice televisiva si è dedicata. Oggi li vediamo entrambi sorridenti e distesi a Dubai nel filtro social che condividono con il pubblico, lì dove si trova Briatore per via dell’avvio del suo locale. E dove lo ha raggiunto la Gregoraci per trascorrere qualche giorno in compagnia del figlio e anche dell’ex marito.

Nuovo capitolo nella vicenda dello yacht di Briatore

In questo clima di distensione, una autentica conquista di volontà, si incunea anche la sgradevole notizia riportata da Dagospia secondo la quale il lussuoso yacht di Briatore, sequestrato da anni, dovrebbe finire in vendita a fine gennaio “a soli 14 giorni prima che la Cassazione emetterà la decisione definitiva”, si legge. La decisione di porlo in vendita, prima della pronuncia della Cassazione, sarebbe stata spiegata con i costi di manutenzione e “La Corte d’appello motiva questa decisione affermando che non è possibile affrontare i costi di manutenzione e vi è la possibilità che la nave si deteriori”. Un capitolo di questa lunga e controversa vicenda che, all’epoca, fece scalpore anche per le dichiarazioni rilasciate dalla Gregoraci.

Le contrarietà di Briatore sulla partecipazione al GF Vip della Gregoraci

Tornando alla controversa gestione dei dettagli del loro matrimonio, pubblicati in questi mesi lo stesso imprenditore ed ex manager di Formula Uno, vicino ai Benetton, ha continuato a contenere, l’ondata mediatica seguita al Covid e alla partecipazione di Elisabetta al GF Vip (a cui era contrario). Emersa la resistenza personale ad assecondare le ambizioni televisive della ex consorte, ha sempre però sottolineato la volontà di anteporre a qualunque fatto, necessità e scenario professionale la tutela del bambino. E ha richiamato Elisabetta, in maniera alquanto velata già nella famigerata lettera inviata nel corso di una delle puntate più tese del Grande Fratello a causa della diatriba che li ha visti contrapposti, alla calma e all’attenzione a certi meccanismi.

L’emergere del presunto contratto post separazione, le indiscrezioni sulle condizioni di Michael Schumacher, l’amicizia affettuosa o presunta tale con Pierpaolo Pretelli e le ospitate di personaggi dal suo passato: elementi che hanno accentrato la narrazione (non sempre gradita) degli autori su Elisabetta e, inevitabilmente, su Briatore.

La seconda proposta di matrimonio di Briatore alla Gregoraci

Anche la presunta seconda proposta di matrimonio, durante il lockdown, è stata smentita dall’imprenditore, il quale più volte ha provato a spostare l’attenzione da sé e dal figlio Nathan.

Oggi li vediamo insieme, come una famiglia riunita per le festività natalizie e impegnata nella promozione di una nuova attività, negli Emirati. Ma la grande distensione tra la Gregoraci e Briatore non deve lasciar indurre a una semplificazione di un rapporto che non sembra, almeno per ora, volgere a una riappacificazione. Non più di pochi giorni prima del Natale, Briatore ha nuovamente ridimensionato le indiscrezioni, in un’intervista. “Ora tra me e lei c’è un rapporto di affetto e dobbiamo solo lavorare insieme per il bene di nostro figlio. Sono contento che lei sia uscita dalla Casa del GF e lo abbia fatto per passare le vacanze con Nathan, da grande mamma qual è”, ha ribadito.

Una partita la loro, tra indiscrezioni e resoconti di quanto sta emergendo dal passato, che non si gioca né si conclude certo sul tavolo da ping pong.

