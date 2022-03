La dura presa di posizione del capitano della Nazionale russa Artem Dzyuba

15-03-2022 16:34

Arriva una dura presa di posizione da Artem Dzyuba, giocatore simbolo della Nazionale russa di Calcio, capitano e icona sportiva. L’attaccante, attualmente in forza allo Zenit San Pietroburgo ha infatti “rifiutato” la Nazionale.

Russia, la scelta di Artem Dzyuba

Artem Dzyuba che è anche il capitano della Nazionale Russa di Calcio ha chiesto e ottenuto di non essere convocato dalla sua rappresentativa.

Durante la pausa del campionato si terrà infatti un raduno che però ha anche perso una qualsiasi valenza sportiva dopo la decisione della FIFA di squalificare il paese di Putin (a seguito dell’attacco all’Ucraina) dai PlayOff per la prossima edizione dei Mondiali del Qatar 2022.

Artem Dzyuba non vuole essere convocato dalla Russia: il motivo

A svelare la vicenda e il retroscena dietro la scelta di Artem Dzyuba, il C.T Karpin. “Domenica abbiamo parlato al telefono – ha spiegato il tecnico al sito della Federcalcio russa – ci ha assicurato che vuole davvero giocare in Nazionale ma ora, a causa della difficile situazione in Ucraina, dove ha molti parenti, ha chiesto di non essere convocato. Abbiamo concordato che rimarremo in contatto con lui e seguiremo le sue prestazioni con lo Zenit”.

Artem Dzyuba parla della sua scelta

Dopo le parole del C.T, lo stesso attaccante, intervistato da Sport-Express ha chiarito la situazione: “Non vado in Nazionale non per questioni politiche – ha dichiarato – ma per circostanze familiari. Non voglio entrare nei dettagli, ma in questo periodo vorrei trascorrere del tempo con la mia famiglia. Valeri (Karpin, ndr) mi ha frainteso o le sue parole sono state interpretate male”.

Qualche settimana fa alcuni giocatori ucraini, come Vitaliy Mykolenko, in forza all’Everton avevano accusato Dzyuba di non prendere una netta posizione contro il conflitto.

