La Fiorentina è già a Sivas: anticipato il viaggio in Turchia

La squadra viola è arrivata già da martedì nella città dell'Anatolia, a 1200 metri di altitudine

15-03-2023 11:10

Fiorentina già a Sivas. Il club Viola ha anticipato alla giornata di martedì il viaggio per la città turca in piena Anatolia, distante quasi 2200 chilometri da Firenze, collegata in maniera non esattamente “smart”. Oltre a ciò, da mettere in conto anche una minima fase di ambientamento, dal momento che Sivas si trova a 1200 metri sul livello del mare. A proposito di ciò, il Corriere Fiorentino di oggi scrive:

“Secondo diversi studi, tanto per concentrarci sulla partita di domani sera, ad un’altitudine di 1.200 metri il calo delle prestazioni è calcolabile in (circa) il 3%. E se per ottenere un adattamento reale servirebbero (almeno) quattro o cinque giorni, di certo poter trascorrere qualche ora in più in quel contesto prima di dover sostenere lo sforzo non può che far bene”.