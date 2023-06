La Fiorentina può chiedere la vittoria a tavolino? Cosa dice il regolamento

La Uefa dovrà valutare l'episodio del ferimento del capitano Biraghi, colpito alla testa da un oggetto lanciato dai tifosi del West Ham: sarà la Commissione Disciplinare a decidere

08-06-2023 10:22

La beffa subita all’89’ dalla Fiorentina ha fatto quasi dimenticare ai tifosi viola quanto accaduto nel primo tempo della finale di Conference League con il West Ham, quando il capitano Biraghi è stato colpito alla testa da un oggetto lanciato dalle tribune occupate dai supporter inglesi: un episodio che teoricamente potrebbe portare anche alla vittoria a tavolino dei toscani. Ma cosa dice il regolamento Uefa a riguardo?

Fiorentina-West Ham, Biraghi colpito alla testa

L’episodio è accaduto al 33’ del primo tempo della finale di Conference League: Biraghi si porta alla bandierina per battere un calcio d’angolo e diventa vittima del lancio di diversi oggetti da parte dei tifosi del West Ham. Oltre ai bicchieri di plastica volano accendini, in campo verrà poi ritrovata anche una sigaretta elettronica. Il capitano della Fiorentina viene colpito alla nuca ed inizia a sanguinare copiosamente: l’arbitro Del Cerro Grande è costretto e sospendere per qualche minuto l’incontro per permettere ai sanitari di soccorrere Biraghi, mentre i giocatori del West Ham chiedono ai loro tifosi di calmarsi. Alla fine il terzino torna a giocare con una fasciatura e la partita riprende.

Fiorentina-West Ham e l’ipotesi della vittoria viola a tavolino

Può la Fiorentina chiedere la vittoria a tavolino per quanto accaduto a Biraghi? A termine di regolamento Uefa, tale sanzione è ipotizzabile qualora l’arbitro riscontri che la partita non possa riprendere regolarmente o che il giocatore non sia in grado di proseguire, eventualità che non si sono realizzate. Tuttavia il regolamento dà alla Commissione Disciplinare dell’Uefa ampio potere di intervento e di sanzione in queste situazioni.

Caso Biraghi, il potere della Commissione Disciplinare dell’Uefa

Secondo l’articolo 16 della Disciplinary Regulations della Uefa, infatti, i club sono responsabili dei comportamenti inappropriati da parte dei propri tifosi – come il lancio di oggetti, elencato al comma b) dell’articolo – e possono essere soggetti a misure disciplinari. È la stessa Comissione dell’Uefa a determinare “il tipo e l’entità delle sanzioni disciplinari da irrogare in funzione degli elementi oggettivi e soggettivi del reato, tenendo conto sia delle circostanze aggravanti sia di quelle attenuanti”.

Di fatto, dunque, la Uefa ha il potere di stabilire la vittoria a tavolino dei viola: resta da capire se ne ha la volontà. Sconfitta a tavolino o meno, il West Ham andrà quasi certamente incontro a una punizione.