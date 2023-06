La telecronaca di Fiorentina-West Ham diventa un caso: bufera sul web

Non è piaciuto ai tifosi il commento della finale di Praga di Massimo Marianella di Sky, giudicato troppo fazioso

08-06-2023 09:53

In campo non c’erano Inter, Juve o Milan nè altre squadre che potevano ingenerare il tifo-contro degli italiani non direttamente coinvolti: in finale di Conference League la Fiorentina contro il West Ham poteva godere del favore di quasi tutti i tifosi, anche quelli neutrali ma a nessuno piace un commento troppo fazioso ed ecco che il racconto della vittoria degli Hammers a Praga da parte di Sky è andato sotto accusa sul web.

Telecronaca Fiorentina, Marianella troppo duro col West Ham

In particolare i giudizi dati da Massimo Marianella, che ha commentato la partita su Sky (sul satelite) e su Tv8 (in chiaro) assieme a Minotti, non sono andati giù a tantissimi telespettatori. Massimo Marianella ha definito anni settanta la prestazione della squadra di Moyes definendola «abbastanza vergognosa» ed ha esaltato oltre il dovuto forse la partita dei viola di Italiano.

Telecronaca Fiorentina giudicata da “curva Fiesole” secondo il web

Fioccano le reazioni: “Marianella ha fatto una telecronaca abbastanza vergognosa: “Jack che diventa asso di cuori” neanche nei peggiori bar”, oppure: “Sky egocentrico, persino tronfio. Direi che anche Marianella ha ormai fatto il suo tempo” e poi: “Marianella telecronaca da curva Fiesole” e ancora: “la telecronaca di Marianella a SkySport mi ha infastidito. Capisco essere tifosi per la squadra italiana, ma manco a fare certe esternazioni”

C’è chi osserva: “ma dove hai visto dominare la Fiorentina??? Dai con tutto il rispetto ha fatto un tiro in porta e difesa a centrocampo. Come con l’Inter” e anche: “ormai è diventato una macchietta. Inascoltabile”, oppure: “Marianella ha paura che gli righino la macchina per questa improvvisa svolta nazional-patriottarda? “.

Telecronaca Fiorentina, Massimo Marianella sotto accusa

Il web è scatenato: “Se anche Marianella si è convertito alla telecronaca gridata è la fine…” e poi: “Mi chiedo cosa porta un telecronista bravo come Marianella a definire “vergognoso” il calcio del West Ham? Non credo solo il tifo. Credo sia anche l’ennesima dimostrazione della insopportabile deriva filosofica. L’assurda convinzione che l’estetica debba prevalere sulla praticità”