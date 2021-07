La Fiorentina saluta ufficialmente Ribery: "Grazie Franck"

Nessuna sorpresa. L’avventura di Franck Ribery alla Fiorentina è ufficialmente finita. Il contratto del francese, scaduto il 30 giugno, non verrà rinnovato.

A confermarlo è la stessa società viola, che ha salutato Ribery sui propri canali social ringraziando il campione transalpino per quanto fatto a Firenze.

L’avventura di Ribery alla Fiorentina si chiude così dopo due stagioni per un totale di 51 presenze, con 5 goal e 10 assist. Numeri importanti nonostante l’età e i problemi fisici che perseguitano il francese ormai da parecchio tempo.

Il futuro di Ribery comunque potrebbe essere ancora in Italia e più precisamente in Serie B dove, secondo le ultime indiscrezioni, Monza e Parma sognano il colpaccio per centrare la promozione.

OMNISPORT | 01-07-2021 12:47