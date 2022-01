La Fiorentina strapazza per 6-0 il Genoa

17-01-2022 22:57

La Fiorentina ha travolto per 6-0 il Genoa al Franchi nell’ultimo posticipo della 22esima giornata di Serie A.

In una partita senza storia, Vlahovic ha sbagliato in avvio un calcio di rigore, poi i gigliati hanno prima sbloccato il risultato al 15′ con Odriozola, poi hanno messo al sicuro i tre punti con le reti di Bonaventura in tap-in al 34′ e una splendida punizione di Biraghi al 42′ del primo tempo.

Nella ripresa la squadra di Italiano ha arrotondato con i gol di Vlahovic, pregevole pallonetto su lancio di Bonaventura, ancora una punizione di Biraghi al 69′ e Torreira al 77′ con un colpo di testa.

In classifica la Fiorentina è sesta a quota 35 punti, a -7 dal Napoli quarto. Genoa penultimo a 12.

OMNISPORT