Lazio-Sassuolo, la frustrazione di Ciro Immobile: dopo il cambio prende a pugni la panchina

L'attaccante della Lazio non ha preso bene il cambio, nonostante fosse reduce da un incidente stradale e non avesse nelle gambe ancora 90'

04-05-2023 13:32

Non è un periodo semplice, per Ciro Immobile. E lo scatto di rabbia e di frustrazione che abbiamo rilevato attraverso l’occhio impietoso delle telecamere strette su di lui, non ne è che la manifestazione. L’incidente del 16 aprile scorso, in cui è rimasto coinvolto con le sue due figlie, ha inciso soprattutto sul piano psicologico sul capitano della Lazio.

Lazio, la frustrazione di Ciro Immobile

L’attaccante biancoceleste, rientrato contro l’Inter, ha ritrovato anche il gol ma il VAR e l’arbitro Irrati gliel’hanno tolto con una sequenza decisamente insolita: prima la rete è stata annullata, poi concessa, poi di nuovo annullata per un fuorigioco di partenza dello stesso Immobile, inizialmente non visto. Lo stesso capitano si è avvicinato al direttore di gara per confrontarsi, per capire.

Poi il cambio e la reazione con tanto di pugni alla panchina laziale, che non è sfuggita ai presenti e a quanti stessero seguendo la patita live: un chiaro segnale di difficoltà. L’espressione sul volto visibilmente arrabbiata, i colpi contro la panca, la furia di chi è consapevole di averci provato ma di non aver dato tutto. O almeno quel che crede ancora di poter offrire ai compagni e alla squadra, in termini di gol e risultato.

Le parole di Sarri

“Non ci ho parlato – ha detto Sarri a DAZN, dopo la partita -. Lo faccio giocare per farlo tornare in condizione, ma adesso ovviamente non è al 100%. Con tre partite in una settimana è chiaro che non può giocare per tre volte tutti i 90 minuti”, ha ammesso il mister.

Lo stesso Ciro, poi, ha voluto ammettere di aver espresso malamente la personale insofferenza verso se stesso, verso questa fase così avara di soddisfazioni, che ha contrassegnato questa stagione.

La stagione complicata del capitano

Il capitano della Lazio, al netto degli infortuni e del sinistro stradale contro il tram 19 sotto indagine da parte dei vigili del rione Prati, è andato a segno solo una volta nelle ultime 10 partite tra campionato e Conference League. L’ultima rete all’Olimpico in Serie A addirittura risale a settembre 2022. Troppo per un giocatore del suo livello e che ha sempre inciso, da protagonista, nella classifica marcatori.

