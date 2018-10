La gaffe della giornalista inglese sul San Paolo

Stanno facendo scalpore le dichiarazioni di una giornalista inglese che ha rivolto commenti poco carini nei confronti dello stadio San Paolo di Napoli. Melissa Reddy, inviata d’Oltremanica giunta a Napoli per seguire la partita di Champions League contro il Liverpool, ha prima girato un video muto che ritraeva alcune lacune dell’impianto partenopeo commentando con un laconico “Stadio San Paolo…” con tre puntini più allusivi che sospensivi, per poi ribadire in radio la sua posizione, asserendo di essere stata inviata anche in Africa e Sud America ma di non aver mai visto uno stadio fatiscente come il San Paolo.

“Il peggiore che abbia mai visto – ha spiegato Melissa Reddy – Sapevo che fosse vecchio e obsoleto, ma è stato addirittura peggio di quello che mi aspettavo: ho anche visto pezzi di muri che cadevano. La società del Napoli e i tifosi azzurri meritano di meglio”. Ovviamente il commento postato su Twitter ha fatto rapidamente il giro del mondo scatenando le reazioni controverse dei tifosi italiani, divisi tra chi ha approfittato per sparare a zero sulla società e chi l’ha presa ironicamente, scherzando sulle condizioni precarie dell’impianto di Fuorigrotta. Alcuni tifosi partenopei hanno addirittura risposto al tweet di Melissa Reddy scusandosi a nome di tutto il popolo partenopeo per le condizioni dello stadio; la speranza è che l’ormai atavica diatriba tra il presidente De Laurentiis e il comune di Napoli trovi presto una soluzione per riportare lo stadio San Paolo ai fasti di un tempo.

Sportevai

VIRGILIO SPORT | 04-10-2018 15:08