La gaffe di Fagioli fa infuriare Pescara, arrivano le scuse

E’ un predestinato, dicono tutti. E’ il nuovo Pirlo, si azzardano nei paragoni i più ottimisti: di sicuo Niccolò Fagioli è una delle speranze più talentuose del vivaio della Juventus. Svezzato nell’under 21 il centrocampista è entrato nel giro della prima squadra ed ha anche esordito in serie A, meritando i complimenti di Pirlo che dopo la gara col Crotone ha detto: “E’ entrato bene, con una bella personalità. Ha il calcio nella testa, quindi è una cosa importante nel gioco odierno. Può fare più ruoli, ad esempio può fare benissimo il regista. Ha tempi di gioco: lavoreremo per farlo migliorare ma non diamogli troppe responsabilità ora».

La gaffe di Fagioli sui social

Ora che però non è più un signor nessuno Fagioli sta scoprendo a sue spese quanta attenzione deve fare in tutto quello che fa e che dice. Il giocatore è infatti scivolato su una buccia di banana pubblicando un video, peraltro non recente, nel quale ballava con 2 ragazze cantando “Pescarese nomade” sulle note del successo dance “Dragostea din tei”.

I pescaresi si offendono

La tradizione delle transumanze d’Abruzzo è nobile e antica e a sentire quella parodia tanti pescaresi si sono rizzelati, protestando ed accusando il talento della Juve.

Fagioli si scusa su Instagram

Pronta la retromarcia di Fagioli che ha pubblicato su una delle sue stories su Instagram le sue scuse scrivendo: “Ciao, sono Nicolò Fagioli, volevo dire che quel video vecchio è stato totalmente sbagliato ma non voleva insultare nessuno anzi… mai avuto niente contro Pescara e contro la vostra gente, ci mancherebbe! L’ammiro come società anche perché conosco molti giocatori che sono stati lì e me ne hanno sempre parlato bene! Era una canzone che avevo sentito in discoteca e pensavo fosse nulla di più! Ho capito oggi dopo i commenti che non era un bel video e l’ho subito eliminato! Mi scuso da parte mia a te e a tutta la gente di Pescara. Un abbraccio”.

Le reazioni dei tifosi della Juve

Anche i tifosi bianconeri hanno commentato la vicenda sui social, polemizzando con l’eccessiva attenzione che si dà a certe goliardate:“Troppi perbenisti del cavolo qua non si può più fare niente e dire niente!!!!” oppure: ”Sarebbe necessario emanare un decreto contro l’imbecillità ma sarebbe un provvedimento che interesserebbe un così alto numero di persone da renderlo impraticabile”.

SPORTEVAI | 24-02-2021 13:04