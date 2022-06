09-06-2022 13:01

Le vie del mercato sono infinite. Se fino a pochi giorni fa la Juventus sembrava aver definito le sue priorità per l’attacco, con Di Maria in cima ai desideri di Allegri e a un passo dall’accordo per il passaggio in bianconero a parametro zero, oggi le carte si sono rimescolate. Il Fideo rimane in standby, anche perché nel frattempo si è complicata la pista Barcellona, ma nel frattempo i dirigenti della Vecchia Signora studiano le alternative. Una è piuttosto clamorosa.

Rumors dalla Spagna: Juventus su Asensio

Riguarda infatti un calciatore che evoca brutti ricordi ai sostenitori bianconeri: Marco Asensio. Fu lui, infatti, a sistemare la ciliegina sul nefasto 4-1 di Cardiff nella finale di Champions League del 2017 contro il Real Madrid. Un gol negli ultimi minuti di gara che chiuse la partita e che, riprendendo un passaggio della telecronaca di Sandro Piccinini, è diventato pure motivo di scherno sui social per gli juventini: “4-1 Asensio è finita”. Dalla Spagna giurano che l’interessamento è reale e che sull’attaccante che sembra in uscita dal Real Madrid (va in scadenza a giugno 2023) c’è anche la Juve.

Asensio e l’Italia: era nel mirino del Milan

La circostanza curiosa è che, per diverse settimane, il nome di Asensio è stato accostato con insistenza al Milan. “Colpa” anche di una story malandrina su Instagram risalente a fine marzo, quando approfittando di una sosta del campionato l’attaccante aveva portato la fidanzata a Milano, con tanto di foto romantica davanti al Duomo. Asensio è stato effettivamente a lungo nel mirino dei rossoneri, che poi però hanno virato su Origi. Oggi, come conferma il Corriere dello Sport, la suggesione bianconera è concreta: se non rinnova col Real, Asensio può finire davvero a Torino.

Juventus su Asensio? Tifosi freddi sui social

La suggestione Asensio, però, non scalda più di tanto i cuori dei supporter della Juve. “Che bello quando c’era una vera programmazione”, ricorda nostalgico Danilo. Moreno fa notare come spesso la Juve abbia acquistato calciatori che le hanno segnato contro gol storici: “Asensio (4 a 1 è finita) è uno di quei calciatori che ci ha “purgati” e che ancora non abbiamo comprato. Non vedo altra strada percorribile”. Giunnes è contrariato: “Asso per Asensio è una parola grossa…calciatore mediocre come il T-Rex in panchina”. Possibilista Max: “A me non dispiace, c’è di meglio in giro ma anche molto peggio, soprattutto tra quelli accostati alla Juve negli ultimi giorni“.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE