La Juve pensa al colpo di gennaio ma neanche i tifosi ormai ci credono

17-11-2021 09:33

I nomi accostati in queste settimane alla Juventus sono tanti: a centrocampo soprattutto ma anche in attacco dove la prima scelta resta Dusan Vlahovic. Il sogno proibito di Allegri è proprio il bomber della Fiorentina, graditissimo già a gennaio. La Gazzetta alimenta l’idea e scrive che il club bianconero sta lavorando per cercare di portarlo a Torino già tra due mesi. I contatti sono continui con l’entourage del giocatore e con la Fiorentina che spera in un’asta e tiene alto il prezzo.

Corvino ricorda come portò Vlahovic alla Fiorentina

Proprio oggi è uscita un’intervista a Pantaleo Corvino, il manager che scoprì Vlahovic e lo portò alla Fiorentina: “Quando presi Vlahovic, la madre mi disse “ha portato a Firenze il nuovo Batistuta” e io le risposi che speravo che fosse il nuovo Toni. Di Gabriel ricorda la determinazione e la grinta in area. Invece di Luca ha anche il senso del gol, la capacità realizzativa. In ogni caso è un attaccante di razza che si sta completando. È ancora molto giovane e non ha limiti. Per me il valore è inestimabile, ma il prezzo lo fa chi vende”.

I tifosi della Juventus non credono al colpaccio di gennaio

Le voci però non infiammano i tifosi bianconeri che sembrano scettici all’idea di vedere Vlahovic alla Juve. Pochi gli ottimisti (“Il giocatore ha solo un anno e mezzo di contratto e se vuole la Juventus ci andrà come chiesa e Locatelli…” o anche “La Fiorentina accetterebbe 60milioni più un paio di giovani promettenti”) la maggioranza la pensa diversamente: “Le solite e comode 326.980.000 rate?” o anche: “Commisso pare abbia aperto ai buoni pasto e ai punti Fidaty” oppure: Se ai soldi che la Juve deve per Chiesa aggiungiamo Vlahovic, la Fiorentina teoricamente possiede il 15% della Juve” e infine: “Solo con qualche accordo sottobanco può riuscirci la giuve. Manchester e Psg più soldi, più prospettive di vittorie ecc. ma la Juve coi procuratori va molto d’accordo…”.

SPORTEVAI