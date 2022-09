17-09-2022 10:50

Colpa di Allegri o della squadra? Il difficile avvio di campionato della Juventus continua ad essere oggetto di discussione. Dopo la sconfitta in Champions League contro il Benfica, si sono aperti dei veri e propri processi in casa bianconera. Addetti ai lavori e tifosi si sono scontrati sui social per provare a capire cosa non stia funzionando in questo momento nella Vecchia Signora.

Non solo Allegri: la colpa è del mercato

Se Massimiliano Allegri è finito spesso al centro del mirino da parte di stampa e tifosi, ma c’è anche una parte della critica che punta il dito sulla costruzione della squadra. In molti imputano alla dirigenza e alle scelte di mercato fatte negli ultimi anni i problemi che sta attraversando la squadra. Mentre alcune squadre italiane puntano su giovani in rampa di lancio, i bianconeri vanno alla ricerca di campioni già affermati. Una strategia che in passato ha funzionato alla grande ma che ora sembra non pagare.

Giuntoli pronto ad una nuova avventura

Negli ultimi giorni si è parlato con insistenza del futuro di Cristiano Giuntoli. Il direttore sportivo del Napoli nel corso degli ultimi anni è riuscito a piazzare colpi importanti per il club azzurro arrivando a giocatori a basso costo che hanno reso oltre le aspettative e nel giudizio sul dirigente ex Spal pesa moltissimo anche la scelta Kvaratskhelia, che ha incantato nelle prime uscite stagionali.

Juve: i tifosi puntano tutto su Giuntoli

Le notizie di un possibile addio di Cristiano Giuntoli che sembra pronto ad una nuova esperienza dopo Napoli allertano i tifosi della Juventus. Sulle tracce del dirigente ci sono anche altre big d’Europa ma per i fan bianconeri è la Juve che dovrebbe fiondarsi su di lui: “Sono tre anni che lo dico. E’ da prendere senza nemmeno pensarci. La mia grande paura è che poi devi aver un allenatore che sappia lavorare con i giocatori che prende”. Anche Christian la pensa allo stesso modo: “La Juve si deve lanciare su di lui”.

I tifosi sembrano sicuri di un’eventuale scelta Giuntoli: “Ora mi raccomando, perdiamo pure questo. Teniamoci Cherubini”, scrive ironicamente Danilo. Mentre Little commenta: “Questo sarebbe il classico colpaccio. Riesce a scovare giocatori semi-sconosciuti che si rivelano subito ottimi, sia come resa in campo che come valore economico”. E ancora: “Magari dopo tre anni a brancolare nel buio si svegliano e se lo portano in saccoccia”.