09-09-2022 10:49

Tutti pazzi per Cristiano Giuntoli. Il Napoli è stata l’unica squadra italiana capace di vincere in Champions League e lo ha fatto alla grande e contro una delle big del calcio continentale: il Liverpool. Tanti meriti a Spalletti e ai suoi ragazzi, ma a prendersi gli applausi è soprattutto il direttore sportivo azzurro che ha dimostrato di riuscire a far quadrare i conti e di riuscire a portare in squadra giocatori di grande valore.

Giuntoli, il capolavoro Kvaratskhelia

In casa Napoli c’era grande preoccupazione per l’addio di Lorenzo Insigne, da anni padrone della fascia sinistra. Al suo posto un giovane georgiano poco conosciuto: nel corso di poche partite però Kvicha Kvaratskhelia ha saputo conquistare i cuori dei tifosi a suon di gol e grandi giocate. “L’ho visto la prima volta nel corso del lockdown – racconta al Corriere dello Sport – con me c’era anche Rino Gattuso. Ci piacque subito e ricordo che chiamammo Kaladze per saperne di più. Ci chiesero 30 milioni di euro, quindi abbandonammo la pista. Però mi è sempre rimasto in mente e quando è tornato in Georgia ci siamo fiondati da lui con il contratto. La concorrenza? Siamo stati più rapidi di Juve, Roma e Real Sociedad”.

Napoli, Giuntoli: le differenze tra Sarri e Ancelotti

La costante del Napoli degli ultimi anni è stato proprio il direttore sportivo che ha saputo creare un rapporto indissolubile con il presidente De Laurentiis. Sotto la sua gestione sono passati tanti allenatori ma quando si parla di Ancelotti rivela: “il suo arrivo fu una rivoluzione epocale. Tutti i calciatori amavano Carlo ma inconsciamente rifiutavano i cambiamenti tattici che voleva imporre. Ci fu una resistenza inconscia che qualche risultato negativo fece più forte”.

CR7 e Navas: i due mancati arrivi

Giuntoli si sofferma anche su due nomi che hanno animato l’estate azzurra: Cristiano Ronaldo e Keylor Navas: “Ronaldo? Durante il mercato facciamo finta di chiacchiere con tutti e a volte lo facciamo per davvero. Ma noi volevamo investire su ua squadra giovane. Navas è un’altra storia. Volevamo portare un portiere da affiancare a Meret. Ma il PSG non ha trovato l’accordo sul salario con il calciatore. Sapevano che noi avevamo un tetto vincolante. Non si sfora per nessuno”.

Napoli, le parole di Giuntoli infiammano il web

Il dirigente azzurro sembra essere entrato nelle grazie dei tifosi e non solo di quelli del Napoli. In molti indicano il suo modello di mercato come quello migliore. Il giornalista Fabrizio Biasin scrive: “Il cambio Insigne-Kvaratskhelia è un capolavoro firmato Giuntoli”. E sono tanti i tifosi che la pensano allo stesso modo: “In un solo anno con i soldi risparmiati, pagheranno il costo del cartellino ed i prossimi anni spenderanno praticamente zero per lo stipendio”. Anche Vito la pensa allo stesso modo: “Il miglior acquisto degli ultimi 10 anni in Europa per distacco”. Mentre Marco commenta: “Secondo me è quello che dovrebbe cominciare a fare anche l’Inter, ma bisogna vedere se i dirigenti sono in grado di farlo”.

Anche per i tifosi della Juventus, l’esempio Giuntoli è quello da seguire come scrive JJ: “E’ un ottimo scopritore di talenti e lo ha dimostrato. Noi invece non ne facciamo uno buono tra Arrivabene e Cherubini”. Mentre Straniero commenta: “Insieme all’allenatore, un ds come Giuntoli è quello che manca alla Juventus senza idee e senza progetto”.