Napoli ai piedi di Kvaratskhelia, il tweet di Lineker fa impazzire il web

08-09-2022 13:24

Come direbbero gli inglesi, a star is born: Khvicha Kvaratskhelia prima ha sorpreso e incantato la serie A, poi si è preso il lusso di fare altrettanto in Champions League, al cospetto dei vicecampioni d’Europa del Liverpool. Scusate se è poco, per un misconosciuto georgiano arrivato all’ombra del Vesuvio per 10 milioni. E ora su di lui ci sono le attenzioni di mezza Europa, perché di laterali d’attacco efficaci e talentuosi c’è sempre uno spasmodico bisogno. “Vale già 80 milioni”, è una delle frasi che hanno inondato il web partenopeo: i tifosi applaudono ed al tempo stesso temono che il georgiano possa partire già il prossimo anno, se il suo rendimento dovesse restare così elevato.

Kvaratskhelia, il tweet di Lineker

Ma un passo alla volta: per ora anche gli inglesi hanno dovuto inchinarsi alla sua classe. E Gary Lineker, ex bomber nonché apprezzato e sempre ironico commentatore tv, ha sottolineato a modo suo la bravura dell’attaccante azzurro: “Khvicha Kvaratskhelia del Napoli è un giovane esaltante giocatore. L’ho visto contro la Lazio nel week end, ed è stato superbo. E’ difficile giocarci contro, così come lo è pronunciare il suo nome correttamente”.

I tifosi del Napoli applaudono: fenomeno assoluto

E i tifosi del Napoli si esaltano, come Gianluca: “Illegale, fa quello che vuole con il pallone”. Franco non ha dubbi: “Atleta e calcioforo puro, naturale, genetico, tipo Maradona, Baggio e rari altri. Bravi anche gli scout che l’hanno scoperto/intuito”. E Massimo aggiunge: “Complimenti ai dirigenti del Napoli per averlo scelto e preso”. E Renzo si unisce ai complimenti: “Mi trovo ancora una volta a fare i complimenti ai dirigenti del Napoli, tutti pensavano ad una squadra più debole con le cessioni di Fabian Ruiz, Koulibaly, Mertens ed Insigne…invece pur spendendo pochi soldi hanno fatto acquisti mirati , di grande qualità, lavorando bene in estate senza quelle assurde tournée che fanno le grandi squadre italiane ed europee, arrivano a settembre già al top fisicamente. Questo poi è veramente un fenomeno assoluto”.

Kvaratskhelia, il web rende merito alla società

Matteo non crede ai suoi occhi: “Veramente un gran giocatore, non lo si può negare.. Sinceramente non l’avevo mai sentito nominare, complimenti a chi l’ha scovato!!”. Mentre Riccardo puntualizza: “Per chi avesse iniziato a seguire il calcio da ieri: era sul taccuino di parecchi top club europei, che poi hanno puntato su altro. La Juve ad esempio lo aveva quasi preso, poi si è deciso di puntare su Chiesa per la volontà di creare un gruppo italiano. Lo preciso perché si sta facendo passare il concetto che il Napoli abbia preso uno sconosciuto”. E Andrea ironizza: “Bravo Giuntoli a scovarlo. Entusiasmante, fa più dribbling lui in una partita che i giocatori dell’Inter in una stagione”.

Napoli, la paura dei tifosi: andrà subito via

Teto mette il dito nella piaga: “Si ma se continua così il Napoli l’anno prossimo lo venderà sicuro in Premier“. Allo stesso modo Mattia: “Questo l’anno prossimo è in premier”. Anche Giorgio la pensa allo stesso modo: “Vale già 160 mln come Leao e De Katelaere, ha la fila dei grandi club europei che fanno un asta”. E Marianna si unisce al coro: “Se tutto va bene siamo rovinati al massimo può trattenerlo fino a giugno il resto lo sapete già anche voi”. Tommaso aggiunge: “Godiamocelo perché a scadenza di contratto ci sarà la fila di Top Club che busseranno alla porta. Sicuramente ci sarà una ghiotta plusvalenza visto che è stato pagato poco più di 10 ml”. E anche i tifosi di altri club si tolgono il cappello, come Fabio: “Da milanista rosico perché è stato vicino a noi due anni fa, lo conosco bene..è un campione senza fronzoli ne se e me ma.. insieme a Leao il migliore in serie A, anzi forse anche superiore se continua così”.

