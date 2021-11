La Juve propone un affare alla Roma ma sui social scoppia la protesta

11-11-2021 10:35

E’ già tempo di mercato. Anche se alla finestra di gennaio manca più di un mese, i club di serie A sono già al lavoro nel corso di questa pausa delle nazionali per sistemare la squadra a propria disposizione. Si lavora in due direzioni, la necessità di fare cassa con dei giocatori che non fanno più parte del progetto tecnico e la possibilità di andare a prendere dei giocatori in grado di innalzare il valore della rosa.

La Juventus deve risolvere la grana centrocampo. Nel corso delle ultime settimane si è parlato tantissimo di cessioni. Da una parte c’è Aaron Ramsey, il centrocampista gallese è diventato quasi un “disturbo” per Allegri così come per i tifosi della Vecchia Signora. Dall’altra ci sono due giocatori come Rabiot e McKennie che hanno tanto mercato ma che potrebbero ancora fare al caso di Massimiliano Allegri.

La Juve propone Ramsey alla Roma

Per risolvere il primo problema la Juventus si è rivolta alla Roma. Il club giallorosso è in cerca di un centrocampista in grado di rappresentare una valida alternativa. Mourinho è al lavoro per provare ad applicare la sua rivoluzione già a gennaio e i bianconeri hanno lanciato l’idea Ramsey. Per privarsi di Aaron Ramsey la Juve avrebbe proposto un prestito gratuito con lo stipendio del calciatore pagato solo al 60%, pesando dunque sul bilancio dei giallorossi solo per 1,5 milioni di euro.

La rabbia dei tifosi della Roma

I tifosi della Roma però non vogliono sentir parlare del centrocampista gallese e soprattutto non vogliono fare affari con la Juventus come scrive Massimiliano: “Niente affare con loro”. Mentre Andrea ha un dubbio. “Lo fanno per compensare il furto che ci hanno fatto a Torino”, ma Arcangelo non è d’accordo: “Sarebbe un altro furto questo”. E Pasquino chiude la vicenda: “Che se lo tenessero. Comprare dalla Juve è come comprare un Rolex in autogrill”.

Le vicende di mercato tra Juventus e Roma però potrebbero viaggiare su più fronti visto che i bianconeri avrebbero messo gli occhi anche sul giovane Gonzalo Villar, in forza alla squadra capitolina. Soluzione che però non convince: “Questo è un ragazzo che ha bisogno di giocare e qui forse non troverebbe spazio ora che abbiamo trovato un equilibrio. Non ha senso comprare tanto per comprare. Ci vuole un giocatore pronto subito”.

SPORTEVAI