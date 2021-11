Roma, clima sempre più teso e Mourinho scappa davanti al tapiro

10-11-2021 16:47

Non è proprio un momento sereno e felice per la Roma del neo allenatore, il portoghese, Josè Mourinho. Dopo un buon inizio in campionato, i giallorossi sono incappati in qualche sconfitta di troppo sia in Serie A che in Europa.

La cosa non è passata inosservata non solo tra i tifosi.

Roma, tapiro per Josè Mourinho

La trasmissione di “Striscia La Notizia“, che in questi giorni ha raggiunto anche Marcell Jacobs, questa volta ha tentato di “premiare”, Mourinho proprio a causa dei risultati non esaltati.

Raggiunto dall’inviato Valerio Staffelli ha deciso però di scappare e non accettare lo speciale riconoscimento.

Il precedente, Mourinho già attapirato nel 2009

Il tecnico della Roma, già nel 2009, quando all’epoca sedeva sulla panchina dell’Inter venne raggiunto dalla trasmissione Mediaset. All’epoca l’epilogo, fu lo stesso. Mourinho rifiutò di ricevere il premio nella sua villa di Como.

È già crisi Roma? Mourinho record in negativo

Il tapiro, è stato “meritato” per i risultati sportivi dell’ultimo periodo e a dirlo sono i numeri. Rispetto alla passata stagione i giallorossi hanno cinque punti in meno e la media punti è la peggiore degli ultimi sette anni: 19 punti in 12 partite. Non solo in campionato, anche in Europa.

Un anno fa la Roma in Europa League, dopo quattro match aveva 10 punti, oggi ne ha sette e la qualificazione è ancora a rischio. In campionato le reti fatte erano 27 mentre quest’anno sono 21.

Dopo la sconfitta di domenica 7 novembre per 3 a 2 contro il Venezia, ora deve cambiare l’andazzo. Mourinho potrà sfruttare la pausa Nazionali per creare un nuovo equilibrio e preparare, al meglio, il match del 21 contro il Genoa.

