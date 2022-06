10-06-2022 10:34

La Juve punta sull’esperto Ilkay Gundogan. A lanciare l’indiscrezione nelle scorse ore la Bild, secondo cui la dirigenza bianconera e il Barcellona (il cui bilancio è in rosso) stanno monitorando con attenzione la situazione del centrocampista tedesco, 32 anni il prossimo ottobre.

Gundogan non sarebbe soddisfatto della gestione riservatagli dal tecnico del Manchester City, Pep Guardiola, nell’ultima stagione e forte di un contratto in scadenza nel 2023, starebbe valutando l’opportunità di lasciare il City in estate e trasferirsi altrove.

