01-10-2022 09:31

Strategia usato sicuro. Sembra essere questa la direzione che ha preso la Juventus da qualche stagione a questa parte quando si parla di mercato. Il club bianconero è strutturato con l’obiettivo di “vincere subito”, una volontà che finisce per avere un forte impatto anche sul mercato della società che punta su giocatori già pronti in grado di dare un contributo immediato.

Juve: l’ultima pista porta a Jordi Alba

Le ultime notizie di mercato riguardanti la Juventus indicano la via della Spagna ed in particolare quella del Barcellona. Proprio dalla Spagna, arrivano le ultime voci di mercato con i bianconeri che sarebbero fortemente interessati a Jordi Alba del Barcellona. L’esterno ha un contratto in scadenza nel 2024. Nella formazione blaugrana il giocatore sta avendo sempre meno spazio sotto la guida di Xavi, chiuso da Marcos Alonso e Alex Balde e per questo c’è spazio per una trattativa.

Juventus: la strategia usato sicuro

Nel corso delle ultime stagioni i bianconeri hanno puntato spesso su calciatori già maturi. E’ successo anche in questa sessione di mercato in cui la Vecchia Signora è riuscita a portare a Torino due giocatori di grande esperienza come Paul Pogba ed Angel Di Maria. Per il momento però la scelta sembra non essere risultata vincente, ma con un bilancio da sanare la strada potrebbe essere percorsa anche in futuro.

Mercato Juve: sui social scoppia la bufera

La fascia sinistra della Juve sembra essere un punto debole ma la soluzione Jordi Alba non sembra entusiasmare i tifosi bianconeri: “Quello del 2018 verrà ricordato come un grande mercato – scherza Michele – Pogba, Di Maria, Paredes, Milik e ora Jordi Alba”. Molto più scettico Davide: “Prende 20 lordi all’anno. La notizia può anche morire qui”. Anche GX è contrario: “Allora mi tengo Alex Sandro, sono almeno 3 anni che Alba è la piaga del Barcellona e della nazionale. Ma lasciamo perdere ci vuole della gente giovane”. Mentre Simo scrive: “Ormai siamo diventati una casa di riposo”.