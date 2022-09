15-09-2022 09:19

Una doccia fredda, o meglio ancora gelata, è quella che si è abbattuta ieri sulla Juventus. In una partita decisiva ai fini di raggranellare punti per la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta del prossimo febbraio, i bianconeri subiscono una sconfitta pesante contro il Benfica che, al di là del risultato in sè, rischia di complicare di molto il discorso relativo al passaggio del turno. I portoghesi, infatti, si sono imposti per 1-2 grazie alle reti di Joao Mario su rigore alla fine del primo tempo, nel secondo tempo David Neres fissa il risultato finale; per i bianconeri inutile il gol di Milik ad inizio gara che aveva fatto ben sperare i tifosi.

Juventus-Benfica, Allegri: “Ora bisogna solo lavorare”

La dèbacle in casa ha fatto scatenare i tifosi, i quali a fine partita hanno subissato gli undici uomini in campo di fischi sia per la prestazione tutt’altro che convincente, sia per la crisi di risultati che sta affrontando la Juventus. La vittoria da ben cinque partite: l’ultimo successo risale al 2-0 in campionato contro lo Spezia dello scorso 31 agosto.

Sul difficile momento della Juventus, il tecnico Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa post-partita, spiegando che “ci sono poche scusanti da dare. Dopo il 2-1 era finita, la gara era in mano loro, eravamo crollati a livello psicologico. Serve solo lavorare, fare un passo alla volta, il calcio ti dà sempre la possibilità di fare cose nuove. Sapevo che sarebbe servito tempo per costruire. Purtroppo non credevo di perdere due gare di fila in Champions ma dopo nove anni di fila è difficile vincere. L’importante è restare in Champions, non è tutto compromesso ma meno si parla e meglio è”.

Allegri non si sente in discussione

“Lei, Allegri, si sente ora in discussione?”: una domanda inevitabile, questa, posta a più riprese sia dal broadcaster che ha trasmesso la partita, sia in conferenza stampa. E la risposta è piuttosto scontata: “Non ho ancora parlato con la dirigenza ma non mi sento a rischio. I fischi sono giusti ma il pubblico è stato bravo perché ci ha sostenuto fino alla fine. Ci possiamo risollevare solo noi col lavoro”. La dirigenza vuole continuare, giacchè ufficialmente non ci sono voci di un ultimatum all’allenatore ma i tifosi sono di tutt’altro pensiero. Questo inizio di stagione è stato in Europa un inizio di fallimento (anche se la sconfitta di Parigi poteva essere prevedibile) e in Italia è una partenza in salita. La società deve prendere una posizione in base a quello che sarà il futuro delle prossime partite.

Juventus, Bonucci: “Fischi giusti”

Se da una parte Allegri “sfida” i tifosi comunicando l’intenzione di andare avanti, il capitano della squadra bianconera, Leonardo Bonucci, si scusa con i propri sostenitori a causa dello scarso rendimento di risultati: “I fischi sono giusti, è una partita che non dovevamo assolutamente perdere. È giusto essere fischiati, ed è giusto che in questi casi la faccia ce la metta io che sono il capitano. Purtroppo stiamo attraversando questo momento in cui facciamo fatica a fare tutto dopo che arriviamo al gol”, l’autocritica del numero 19.