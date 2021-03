La Juve vede la luce: Bonucci e Cuadrado verso il rientro

La positività al Covid-19 di Rodrigo Bentancur rappresenta l’ennesima brutta notizia per la Juventus in un periodo già di per sé molto complicato sotto il punto di vista degli infortuni e delle assenze. Presto però Andrea Pirlo potrà ritrovare gli uomini che tanto gli sono mancati nelle ultime settimane.

Dopo aver recuperato Morata, andato anche in goal martedì, i prossimi dovrebbero essere Juan Cuadrado e Leonardo Bonucci. Sembrano i più vicini al rientro, tanto che già per la sfida con la Lazio di domani sera potrebbero essere a disposizione e per il Porto potrebbero essere disponibili dal primo minuto.

L’ottavo di finale di ritorno potrebbe essere l’obiettivo anche per Giorgio Chiellini, alle prese con noie muscolari che sembrano essere state smaltite. Ovviamente però il capitano bianconero dovrà gestirsi con attenzione e cura. Ci sarà anche De Ligt, probabilmente già per la Lazio.

Permangono invece più dubbi su Arthur e Dybala. Il brasiliano sembra in fase di miglioramento e il rientro settimana prossima non è da escludere. Non dovrebbe farcela per la Lazio. Il suo eventuale rientro sarebbe un toccasana per Pirlo dopo aver perso anche Bentancur.

Infine, il numero 10 si potrebbe rivedere in campo per metà marzo. Difficile possa riuscirci per il Porto, più facile nelle due successive di campionato. Con la stagione che entra nella fase più delicata, Pirlo ha bisogno di tutti. Non di meno della Joya, che è fuori da quasi due mesi.

OMNISPORT | 05-03-2021 08:52