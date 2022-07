13-07-2022 11:02

Sistemato il centrocampo con gli arrivi di Paul Pogba e Angel Di Maria, la Juventus lavora adesso su altri obiettivi di mercato: il principale rimane Nicolò Zaniolo, ma il braccio di ferro con la Roma pare destinato a durare ancora settimane.

Juventus, tentativo per Dzeko

Nel frattempo, il club bianconero ha tentato di aggiungere all’organico di Max Allegri un nuovo vice-Vlahovic. Lo rivela con un tweet-lampo Alfredo Pedullà. “Dzeko: offerta Juve, no del bosniaco”, scrive il giornalista, svelando un retroscena che scatena le reazioni dei tifosi di ambo le squadre. D

opo l’arrivo di Romelu Lukaku, l’Inter ha infatti bisogno di cedere qualche attaccante per fare spazio nel monte ingaggi a Paulo Dybala, prossimo obiettivo dell’a.d. Marotta: Edin Dzeko, però, è l’ultimo elemento a cui Simone Inzaghi vorrebbe dire addio, per la sua esperienza, fisicità e la capacità di farsi trovare pronto anche senza partire da titolare.

Gli interisti sull’offerta Juve a Dzeko

Gli interisti, dunque, non vedrebbero di buon occhio una sua partenza, soprattutto alla Juve. Il rifiuto del giocatore inorgoglisce inoltre i supporter nerazzurri. “Ti amo Edin!”, scrive tra i commenti Alessio.

“Per Dzeko ha poco senso andar via dall’Inter – aggiunge Tucu – perché è un vice ma andrebbe in una squadra, in questo momento, meno forte per fare il vice pure di là. È una scelta che ha poco da rendere stupiti, è coerente… ha bisogno di sentirsi centrale, come a Roma e l’anno scorso”. “Diciamo che dalla Juve stanno scappando un po’ tutti, quindi posso capire il ragionamento di Dzeko”, scrive Calciom.

La reazione dei tifosi della Juventus

Molti tifosi della Juve, invece, snobbano il bosniaco e sperano che resti all’Inter. “Menomale che ha detto no, c’è solo da ringraziarlo”, commenta Loco. “Al posto suo anche io rifiuterei, e quando gioca nella Juve? Poverino. Meno male comunque”, aggiunge Linda.

“Ma per fortuna Dzeko ha detto no, rimanga pure lì dov’è”, chiosa Francesco.

