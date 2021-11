La Juventus dopo il crollo in Champions accelera per Vlahovic

24-11-2021 10:51

Dopo il tracollo in Champions League contro il Chelsea, la Juventus è pronta a lanciarsi per avere Dusan Vlahovic già a gennaio. Lo scrive Carlo Laudisa dalle colonne della Gazzetta dello Sport di oggi. L’offerta per l’attaccante serbo della Fiorentina è di 50 milioni pagabili subito, ma la Viola, che sa benissimo di avere uno dei giovani bomber più ambiti d’Europa, ne vuole 70.

La Juventus vuole Vlahovic ma la concorrenza è fortissima

Vlahovic, secondo Laudisa, è seguito da vicino da moltissimi club europei, dal PSG all’Atletico Madrid, per proseguire col Tottenham e il Manchester City. E sul 21enne nativo di Belgrado anche Christian Vieri, sulla sua Bobo Tv, ha parlato di Vlahovic: “Se io fossi il Bayern Monaco e dovessi sostituire Lewandowski, andrei a prendere Haaland e Vlahovic. Dusan al Bayern farebbe facilmente 30 gol in una stagione. Italiano sta facendo giocare benissimo la Fiorentina, e la classe di Vlahovic viene fuori ancora di più”.

Juventus, Vlahovic è l’obiettivo specie dopo la doppietta col Milan

Effettivamente la prestazione di Vlahovic di sabato scorso contro il Milan, partita in cui ha realizzato una doppietta decisiva per la vittoria per 4-3 sui rossoneri, è stata impressionante e ha confermato le sue stimmate da fuoriclasse. Il ragazzo ha qualità atletiche e tecniche che sono sotto gli occhi di tutti ma anche un’intelligenza suprema: non è per nulla facile vivere da separato in casa in un club che è perfettamente consapevole che, più presto che tardi, dovrà lasciarlo andare per rafforzare una big europea.

Vlahovic a gennaio risolverebbe molti problemi alla Juventus

Non c’è dubbio che accaparrarsi Vlahovic per la Juventus sarebbe la risoluzione di molti dei suoi problemi, specialmente se dovesse arrivare a gennaio: con lui prima punta cambierebbe completamente l’attacco bianconero, che ora vede un Dybala sempre tormentato da problemi fisici, un Morata o un Kean che non si sa mai se saranno decisivi oppure no e un Chiesa che non è un attaccante puro, inoltre la squadra, a partire dai calciatori appena nominati, giocherebbe tutta per lui, così come negli ultimi tre anni ha giocato tutta per Cristiano Ronaldo.

Juventus, alternative a Vlahovic non ce ne sono

E’ chiaro però che la Juventus deve anche predisporre un’alternativa, nel caso che Vlahovic non dovesse arrivare a gennaio ma nemmeno in estate, vista oltretutto la storica rivalità e antipatia con la Fiorentina. Ma di alternative, al momento, sulla sponda bianconera del Po non se ne vedono: l’obiettivo è uno solo, e si chiama Dusan Vlahovic. Ma come si è visto la concorrenza è tanta, soprattutto all’estero.

