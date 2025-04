Pagelle di Lazio-Parma 2-2: allo show di Ondrejka risponde quello di Pedro. Spettacolo all'Olimpico

I top e flop del match dell'Olimpico valevole per la 34a giornata di Serie A. Lo svedese e lo spagnolo firmano un pirotecnico pareggio agguantato dai biancocelesti nel finale.

Dopo la Juventus il Parma manda in crisi un’altra squadra tra coloro che lottano per l’Europa. I gialloblù vanno vicini a battere pure Lazio grazie alla doppietta di Ondrejka, mandato in campo a sorpresa da Cristian Chivu. L’attaccante svedese firma un gol per tempo e manda in crisi i biancocelesti. Baroni poi pesca dalla panchina Pedro che da solo rimette in pista i padroni di casa con una clamorosa doppietta che determina il 2-2 finale.

Le scelte di Baroni e Chivu

La Lazio per l’Europa, il Parma per la salvezza. Molti cambi di formazione sono obbligati per entrambe le squadre. I biancocelesti hanno gli uomini contati in difesa mentre più imbarazzo della scelta c’è davanti, dove Dia agisce da trequartista dietro a Castellanos.

Un paio di modifiche, rispetto alla bella versione ammirata contro la Juventus, tocca pure ai ducali. Trovano spazio Hainaut e Ondrejka mentre Pellegrino e Bonny formano la coppia d’attacco.

Ondrejka a sorpresa la sblocca

Proprio la mossa a sorpresa di Chivu sblocca la partita. Dopo appena 2 minuti Valeri pesca Ondrejka al centro dell’area di rigore: stop e destro dello svedese che infila Mandas per l’1-0. La Lazio prova a reagire mettendo tanta intensità in campo. I ducali quando possono ripartono ma nel finale del primo tempo i contropiedi ospiti diventano sempre più rari. L’organizzazione tattica degli emiliani, comunque, regge.

Pedro riporta in vita la Lazio

Come nel primo tempo anche il secondo si apre con il sigillo di Ondrejka. Stavolta lo svedese vince con fortuna un rimpallo poi calcia in porta mettendo il pallone sul palo lungo alle spalle di Mandas. Proprio quest’ultimo impedisce a Pellegrino lanciato in rete di siglare il tris. Baroni pesca dalla panchina Pedro che da solo rimette in carreggiata la Lazio con un’incredibile doppietta. Il finale vede Man divorarsi il gol del rocambolesco 2-3.

Top e flop della Lazio

Pedro 8 Entra e da solo rimette in pista la Lazio. Eterno.

Entra e da solo rimette in pista la Lazio. Eterno. Mandas 6,5 Incolpevole sui gol, evita un passivo peggiore.

Incolpevole sui gol, evita un passivo peggiore. Gila 6,5 A campo aperto compie un paio di interventi difensivi significativi.

A campo aperto compie un paio di interventi difensivi significativi. Dia 5 Schierato tra le linee, non punge.

Schierato tra le linee, non punge. Rovella 5 Lo abbiamo visto fare di meglio. Stasera, invece, non riesce a prendere in mano la squadra.

Lo abbiamo visto fare di meglio. Stasera, invece, non riesce a prendere in mano la squadra. Zaccagni 5 Impalpabile.

Top e flop del Parma