Pagelle Verona-Cagliari 0-2: i rossoblù espugnano il Bentegodi e si avvicinano alla salvezza

Il Cagliari espugna il Bentogodi: 2-0 contro il Verona grazie ai gol dei due simboli rossoblù Pavoletti e Deiola. Nicola ora è a +8 dalla zona retrocessione

Cresciuto tra una staccata di Alonso, un dritto di Federer e un fade away di Kobe, il calcio ha la meglio. Ha seguito diverse manifestazioni sportive e non. Ama scoprire nuove storie e raccontarle.

Fa festa il Cagliari che vince in trasferta contro il Verona: 2-0 al Bentegodi per i rossoblù che conquistano tre punti importantissimi nello scontro diretto per la salvezza. Pavoletti e Deiola, due simboli massimi dei sardi, segnano i gol decisivi per portare la squadra a +8 dalla zona retrocessione a quattro giornate dalla fine del campionato.

Delusione per il Verona che in casa non riesce a fermare la corsa della squadra di Nicola e scivola al sedicesimo posto in classifica. Il margine sul Venezia terzultimo rimane importante (+7), ma il rush finale si fa sempre più infuocato.

Arbitro: Abisso 6 Tiene sotto controllo una partita che poteva risultare ostica. Tre cartellini gialli esibiti, giusto il rosso a Ghilardi per un brutto intervento ai danni di Gaetano.

Top e flop del Verona

Ghilardi 3 Prima buca la marcatura su Pavoletti nell’azione del gol, poi nel finale si fa anche espellere: partita da dimenticare per il centrale dei gialloblù.

Prima buca la marcatura su Pavoletti nell’azione del gol, poi nel finale si fa anche espellere: partita da dimenticare per il centrale dei gialloblù. Coppola 4,5 Si divide la colpa con Ghilardi in occasione del primo gol con un liscio che permette a Pavoletti di mettere la partita in discesa al Cagliari.

Si divide la colpa con Ghilardi in occasione del primo gol con un liscio che permette a Pavoletti di mettere la partita in discesa al Cagliari. Montipò 6 Nonostante i due gol presi, sui quali poteva fare poco o nulla, il portiere dimostra ancora una volta di poter dare sicurezza alla squadra con un paio di interventi che hanno salvato i gialloblù

Top e flop del Cagliari