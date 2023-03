Il centrocampista francese è tornato in campo nel match contro il Torino dopo una lunga assenza: finalmente il tecnico bianconero potrà contare su di lui per i prossimi mesi

01-03-2023 18:05

Al minuto 68 lo Stadium ha iniziato a ribollire: 2481 giorni dopo la sua ultima partita ufficiale con la Juventus, a 315 giorni dall’ultima apparizione con la maglia del Manchester United del 19 aprile 2022 contro il Liverpool. Il minuto 68 ha visto finalmente concretizzarsi il Pogback tanto atteso, interrotto a luglio da quell’infortunio al menisco esterno patito il 23 luglio a Las Vegas. Tutti in piedi per salutare il francese con il numero 10 sulle spalle, che ha pagato (ed ha fatto pagare alla Juve) la scelta di non operarsi subito al ginocchio infortunato.

Pogba, le tappe del calvario

Prima l’inutile terapia conservativa, poi l’operazione del 5 settembre e la lunga rieducazione. La convocazione con il Monza è stata soltanto uno specchietto per le allodole, preambolo al rientro in un tunnel che sembrava senza fine. Tante volte Allegri ne ha parlato, facendo spesso trasparire quella stizza latente per la scelta del francese di non andare subito sotto i ferri. Scelta del tutto legittima, ma che gli è costata un Mondiale (al quale magari non avrebbe ugualmente partecipato…) e praticamente due terzi di stagione.

Pogba, la paura e il rientro

Nel mezzo, la bruttissima storia del tentativo di estorsione per 13 milioni subito dal calciatore francese, che il 16 luglio aveva denunciato il fatto che andava avanti dal marzo 2022: addirittura vennero fuori il sequestro e la minaccia delle armi. Il 14 settembre il fratello, Mathias, si è poi costituito in Francia ed è stato arrestato insieme ad altre tre persone. Ma ora è tutto alle spalle, guai e infortunio. Pogba è tornato ed ha ritrovato la Juve in corsa sia in Coppa Italia che in Europa League, ed a caccia di un piazzamento europeo in campionato a prescindere da quello che potrebbe succedere al Collegio di Garanzia del Coni tra qualche giorno.

Minuto 68, Pogba torna calciatore

Minuto 68, Juventus e Torino sono 2-2, la partita è tutta ancora da scrivere: Pogba entra al posto di Barrenechea, insieme a lui entrano anche Chiesa e De Sciglio. Si mette nella classica posizione di mezz’ala sinistra, Rabiot passa al centro e Fagioli dall’altro lato. La Juve passa in vantaggio grazie il gol di Bremer, Pogba sembra quasi impaurito: corre piano, galleggia sulla trequarti del Torino, prende confidenza con il prato, cerca la giusta posizione. Primo pallone toccato al minuto 76 per un semplice scambio con Alex Sandro, poi uno scambio con Chiesa. Ma le avvisaglie del vero Pogba arrivano al minuto 79: rilancio di Szczesny, stop di petto con Buongiorno alle spalle, giravolta con progressione e apertura verso Kostic a sinistra. E sullo sviluppo dell’azione, un sinistro di controbalzo respinto da Singo, il quale pochi secondo dopo commette sul francese il fallo che porta alla punizione del 4-2 bianconero. Alla fine, lo spezzone di partita del numero 10 comprenderà 14 palloni giocati, 3 duelli vinti su 4, 2 duelli aerei vinti.

Juventus e Pogba, ora il futuro

Chiaro che ci vorrà del tempo per rivedere il vero Pogba: Allegri è sempre molto bravo a centellinare le forze, ma l’averlo inserito in un momento cruciale della partita, a oltre 20′ dalla fine, è segno che il percorso di recupero sta finalmente procedendo bene. Ventisette minuti giocati: ma tanto è bastato per accendere l’entusiasmo dei tifosi, che finalmente possono intravedere le avvisaglie della squadra che era stata costruita in estate. Di Maria è diventato punto cardine, Chiesa sta andando verso la forma migliore, Pogba ha rivisto il campo: forse il tecnico bianconero riuscirà finalmente a schierare la squadra che ha sempre avuto in mente sin dall’estate. E Pogba dove giocherà? Mezz’ala sinistra, con licenza di attaccare e tirare: “Pog-boom” a Torino non l’ha dimenticato nessuno.