La Juventus ritrova Rabiot: negativo al Covid-19

22-10-2021 21:31

Dopo il ritorno di Paulo Dybala in gruppo, un’altra ottima notizia per Massimiliano Allegri: anche Adrien Rabiot è pronto a tornare ad allenarsi dopo aver superato il Covid-19.

Risultato positivo lo scorso 9 ottobre, mentre si trovava in ritiro con la Francia, il centrocampista ex PSG ha saltato le gare con Roma e Zenit, oltre alla finale di Nations League.

Oggi il comunicato della Juve che annuncia la fine della quarantena e il ritorno all’attività agonistica. “Adrien Rabiot ha effettuato il controllo con test diagnostico (tampone) per il Covid 19. L’esame ha dato esito negativo. Il giocatore è pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento domiciliare”.

Da valutare ovviamente la sua presenza domenica sera con l’Inter: potrebbe andare al massimo in panchina. Per Allegri, comunque, è un uomo in più su cui contare. E l’infermeria, al momento, è vuota.

