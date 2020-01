La Juventus sorride, arriva il colpo di scena per Pogba

L’indomani della conquista del titolo d’inverno da parte è amaro per la Juventus, alle prese con una grave emergenza infortuni in difesa. Una buona notizia arriva però dal mercato per quanto riguarda un obiettivo di vecchia data, il ritorno in bianconero di Paul Pogba.

Alla rottura del crociato subita da Merih Demiral, andato ko all’Olimpico, si è aggiunto il guaio muscolare che ha colpito Mattia De Sciglio, scenario che potrebbe costringere la società campione d’Italia a intervenire nel mercato di gennaio per mettere a disposizione di Maurizio Sarri.

Sul fronte Pogba, invece, da Torino si registrano con soddisfazione le parole del presidente del Real Madrid Florentino Perez, che ha ironizzato sul presunto interessamento dei Blancos per il francese campione del mondo 2018. “Pogba? Non so chi sia…” ha detto Perez parlando a una tv saudita a margine della partita contro l’Atletico Madrid, finale della Supercoppa spagnola vinta dal Real per quello che è stato il nono titolo conquistato da Zinedine Zidane come allenatore dei madridisti alla nona finale complessiva.

Proprio la presenza sulla panchina del Real di Zidane aveva fatto pensare a un’offensiva, più o meno immediata, per Pogba, il cui divorzio dal Manchester United la prossima estate sembra sicuro, e invece ecco il ribaltone a sorpresa. Che quella di Perez sia pretattica? In casa Juve sperano ovviamente di no e del resto la strategia del presidente blanco potrebbe essere quella di investire nella prossima estate sul reparto d’attacco, magari dando l’assalto a Kylian Mbappé, altro francese che dalle parti del “Bernabeu” piace molto.

Anche perché a centrocampo il Real può contare su un altro talento come Valverde, che ha sei anni in meno rispetto a Zidane: “Non ci saranno acquisti a gennaio, Valverde sarà una delle grandi stelle di questa squadra nei prossimi anni”.

La Juve può quindi sorridere: il ritiro del Real sarebbe un’ottima notizia nella corsa estiva a Pogba, che resta comunque un obiettivo del Barcellona e anche dell’Inter di Conte. I bianconeri sono però pronti a sostenere gli elevati costi dell’operazione, che potrebbe sfiorare i 100 milioni.

SPORTAL.IT | 13-01-2020 22:30