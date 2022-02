La Juventus spiazza: arriva un rinnovo ma non sarà quello di Dybala

15-02-2022 18:07

Matthijs De Ligt presente e futuro della Juventus: secondo le indiscrezioni in arrivo da Torino, il club bianconero si sta muovendo per blindare il centrale olandese, considerato da Massimiliano Allegri imprescindibile per il suo progetto tecnico.

Juventus, De Ligt sempre più decisivo

Il rendimento dell’ex difensore dell’Ajax è in crescita e il giocatore ha ormai convinto tutti: mentre solo a dicembre i tifosi della Juve dibattevano su un suo possibile addio, ora tutti sono concordi sull’importanza dell’oranje, sempre più a suo agio nella retroguarda di Allegri, ormai impermeabile dopo i chiari di luna di inizio campionato. Inoltre le carte d’identità di Chiellini e Bonucci spingono la Vecchia Signora a mettere in cassaforte il giocatore anche per i prossimi anni.

Rinnovo De Ligt: il piano della Juve

Secondo quanto riporta Tuttosport, la Juventus ha intenzione di prolungare di un anno l’accordo con il giocatore (dal 2024 al 2025), e per convincere l’agente Mino Raiola è disposta ad abbassare la clausola rescissoria, attualmente fissata a 120 milioni di euro. De Ligt è già il giocatore più pagato della rosa, con un mega contratto da 8 milioni di euro netti più bonus a stagione. L’idea dei dirigenti della Vecchia Signora è provare a trattenere il giocatore più a lungo, e in prospettiva cederlo a un prezzo importante tra qualche anno e non perderlo a parametro zero.

De Ligt: pretendenti pronte a tutto

La crescita del giocatore non è passata certo inosservata all’estero: al talento, il difensore olandese ha ora raggiunto una maturità tattica che solo il campionato italiano può portare. Sulle sue tracce ci sono da sempre Barcellona e Chelsea, pronte a rifarsi sotto, ma anche Bayern Monaco, Manchester United e Psg guardano con grande interesse l’evolversi della carriera dell’ex Lanciere.

Dybala, la situazione: tutto ancora fermo

Nedved ultimamente si è espresso così sul rinnovo di Paulo Dybala: “Noi abbiamo e dobbiamo affrontare più rinnovi. Sicuramente lavoreremo nelle prossime settimane e affronteremo il problema. Devo dire che tutti i ragazzi in scadenza si stanno comportando bene da veri professionisti”. Qualcosa potrebbe sbloccarsi dopo il consiglio d’amministrazione della Juve, in programma tra il 23 e il 25 febbraio.

OMNISPORT