La Juventus torna alla carica per Jorginho

19-05-2022 16:08

La Juve sembra essersi finalmente resa conto che i suoi problemi negli ultimi anni derivano dalla pochezza tecnica di un centrocampo nato male e sviluppatosi anche peggio. Ora i bianconeri stanno puntando sulla linea giovane (Miretti e Locatelli oltre a Fagioli sono ottimi inizi), ma storicamente la Juventus non sa proprio cosa farsene dei giovani, che non siano gente come De Ligt pagati 85 milioni.

La stessa linea si seguirà a centrocampo, dove oltre a Milinkovic-Savic e Pogba continua a essere di moda il nome di Jorginho Frello, classe 1991 in forza al Chelsea ma desideroso di tornare in Italia per l’ultima parte della carriera.

Cherubini sogna di prendere sia il brasiliano che il francese, e in questo caso il sacrificato in mediana sarebbe Weston McKennie, che la Juve valuta, un po’ ottimisticamente, circa 40 milioni di euro.

