La Juventus trema: una colonna può partire subito

Grazie al 3-1 contro il Genoa la Juventus ha centrato la quarta vittoria consecutiva in stagione tra tutte le competizioni, traguardo che i bianconeri non avevano ancora centrato nei primi mesi della nuova annata calcistica, la prima con Andrea Pirlo in panchina.

Vittoria sofferta quella contro i liguri, così come lo era stato il derby, ma dalla quale il tecnico bresciano ha colto parecchie indicazioni utili. Dal primo gol in campionato di Paulo Dybala alla tenuta della fase difensiva, fino alla conferma di colonne acquisite, come Weston McKennie, e già note, come Juan Cuadrado. Il colombiano, mvp nel derby, è tornato ad agire da esterno difensivo dopo aver giocato da attaccante in Champions League contro il Barcellona.

La duttilità dell’ex Fiorentina e Chelsea, ormai tra i leader dello spogliatoio bianconero e dato negli ultimi giorni vicino al rinnovo del contratto in scadenza nel 2022 con adeguamento d’ingaggio rispetto agli attuali 5 milioni più bonus. Eppure, proprio nelle ultime ore in casa Juve si trema per un’offerta inattesa recapitata al colombiano dal Guangzhou Evergrande.

La notizia arriva dalla Spagna ed è stata riportata da ‘Todofichajes.net’, dove si legge anche che Cuadrado starebbe riflettendo seriamente sulla possibilità di lasciare la Juventus già nel mercato di gennaio, tentato dall’ingaggio di 12 milioni netti proposto dal club cinese per le prossime tre stagioni.

Cuadrado è in forza alla Juventus dalla stagione 2015-2016: tornato al Chelsea per fine prestito nell’estate 2016, il giocatore premette per tornare a vestire la maglia bianconera e fu accontentato con la formula di un nuovo prestito, ma triennale, trasformatosi in acquisto a titolo definitivo già nell’estate 2016. Titolare fisso nella gestione Allegri, durante la breve era Sarri Cuadrado ha progressivamente arretrato il proprio raggio d’azione imponendosi come esterno difensivo.

Con Andrea Pirlo l’esplosione definitiva, con ben otto assist forniti nei primi tre mesi di stagione. Motivi sufficienti per convincere la Juventus a ritoccare verso l’alto le cifre proposte per il prolungamento in modo da scacciare le tentazioni cinesi…

OMNISPORT | 14-12-2020 18:03