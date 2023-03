La Lazio, dai suoi canali social ufficiali, pubblica una foto dello spogliatoio del Maradona facendo il verso a quella pubblicata dalla Roma dopo il ko con il Napoli

04-03-2023 16:34

La Lazio ferma la corsa del Napoli e festeggia. La squadra di Maurizio Sarri conquista un’importante vittoria al Maradona, battendo la capolista e fermando la sua corsa scudetto, soprattutto in chiave qualificazione Champions League. Un successo che pesa tanto e che rilancia la stagione biancoceleste in vista del derby in programma il 19 marzo.

Lazio: la foto diventa una frecciata a Mourinho

La Lazio ha deciso di celebrare la vittoria sul campo del Napoli anche con una foto dallo spogliatoio. Un’immagine particolare visto che non è presente nessun protagonista del successo al Maradona ma solo lo spogliatoio vuoto con la didascalia: “La Lazio è stata qui”. Il riferimento però appare molto chiaro ed in particolare alla foto pubblicata da José Mourinho dopo il ko proprio a Napoli. In quell’occasione il tecnico portoghese aveva voluto mettere in risalto la prestazione della squadra nonostante la sconfitta.

Lazio-Roma: il derby arriva in anticipo

Per assistere al derby più infuocato, quello tra Lazio e Roma, bisogna aspettare solo un paio di settimane con la data cerchiata in rosso sul calendario del prossimo 19 marzo. Una gara che in questa stagione, oltre a valere per la rivalità cittadina, ha una grande importanza anche nella corsa alla Champions League con entrambe le squadre capitoline in corsa per un posto nella competizione europea più importante.

Lazio, la frecciata a Mourinho scatena anche i social

Il post e la foto pubblicate dalla Lazio non sono passate inosservate sui social. Sono tanti i tifosi biancocelesti che colgono subito il riferimento a Mourinho e si lanciano all’attacco: “Nella foto non vedo Mourinho”, scrive Alexandro. La pensa allo stesso modo anche Aress: “Mourinho umiliato, napoletani mandati a dormire con la cena sullo stomaco. Vecino che umilia mezza tifoseria laziale. Che serata che abbiamo vissuto”. Ma anche i tifosi della Roma rispondono a tono: “Queste cose mi riconciliano con il mondo. Perché provano anche vincere la coppa dell’Universo ma il loro unico pensiero sarà sempre la Roma. E non glielo leva nessuno. Poveretti”.