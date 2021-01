La Lazio ritrova il suo capitano: Lulic inserito in lista

E’ fuori da quasi un anno, ma il suo lungo calvario ormai giunto finalmente alla conclusione. Senad Lulic torna a disposizione di Simone Inzaghi ed è quindi adesso da considerarsi a tutti gli effetti abile ed arruolato.

Il capitano della Lazio da qualche giorno è tornato ad allenarsi in gruppo, dopo essersi messo alle spalle i problemi alla caviglia che l’hanno costretto a restare per tanto tempo lontano dai campi da gioco e a sottoporsi a ben tre operazioni chirurgiche.

Per rivederlo in azione servirà probabilmente ancora un po’ di tempo, ma intanto la Lazio, attraverso il proprio sito ufficiale, ha annunciato che l’esterno bosniaco è stato inserito nella lista dei giocatori schierabili in campionato e in Coppa Italia.

“La S.S. Lazio rende nota la variazione all’interno dell’elenco dei calciatori ‘Over 22’ utilizzabili nelle competizioni Lega Serie A mediante la quale Senad Lulic prende il posto di Djavan Lorenzo Anderson”.

Lulic, che a breve compirà 35 anni, è approdato alla Lazio nel 2011 e nel corso degli anni è sempre stato un elemento imprescindibile per i vari allenatori che si sono alternati sulla panchina biancoceleste. Suo il goal che il 26 maggio 2013 regalò alla Lazio una storica vittoria in un Derby contro la Roma in finale di Coppa Italia.

Come annunciato dal comunicato della Lazio, Lulic prenderà in lista il posto di Djavan Anderson. L’esterno olandese, nelle ultime è stato dato ad un passo dal trasferimento al Crotone.

