La Liga, Courtois e Casemiro difendono Vinicius Jr

Il portiere del Real Madrid e Casemiro si sfogano contro l’episodio di razzismo subito da Vinicius Junior, l’ex Real su Instagram: “Mi sento deluso e molto triste“

22-05-2023 15:57

L’ex Real Madrid Casemiro e l’estremo difensore dei Blancos, Thibaut Courtois, prendono le difese di Vinicius jr e si scagliano contro i presunti tifosi del Valencia.

Casemiro, compagno di Nazional (Brasile) di Vinicius, tramite un post di Instagram, ha scritto: “Mi sento deluso e molto triste nel vedere, come si ripetano episodi di razzismo con il mio compagno di squadra Vinicius Junior, il che è vergognoso. Non possiamo continuare a tollerare questo problema che trascende lo sport, colpisce l’intera società e rimane impunito. La condanna pubblica non è sufficiente, è necessaria la punizione. LaLiga deve prendere urgentemente misure esemplari, perché questi ripetuti episodi di razzismo offuscano l’immagine non solo del calcio spagnolo, ma anche di tutto il calcio mondiale. E il sentimento deve essere unanime: tolleranza zero!!!!”.

Anche Thibaut Courtois ha preso le difese del compagno di squadra. Tramite i microfoni de LaLigaTv ha dichiarato: “Dicono cose folli, mi hanno detto di tutto, mi hanno fatto qualsiasi gesto. La gente va allo stadio per insultare, non per guardare il calcio. Se Vinicius mi avesse detto che non voleva giocare, avrei lasciato il campo con lui. E nella rissa il primo cartellino rosso doveva essere estratto per Hugo Duro, che afferra Vinicius per il collo”.