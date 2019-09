La moglie di Caniggia fuori controllo:"L'amante lo tiene drogato"

Per quanti hanno avuto modo di ammirarlo al suo apice, quanto espresso dalla moglie Mariana Nannis è atroce. Secondo quanto spiegato dalla moglie di Claudio Caniggia, campione argentino che ha giocato in Italia nel Verona, nell’Atalanta e nella Roma, nel corso del suo intervento a Live – Non è la d’Urso suo marito sarebbe soggiogato dalla nuova compagna con cui condivide un percorso pericoloso anche di dipendenza. Il 21 marzo 1993, a seguito della partita Roma-Napoli, viene trovato positivo alla cocaina e il giorno successivo subisce una squalifica di tredici mesi, che gli fece perdere l’intera stagione 1993-1994.

Marianna, che ammette di aver ricevuto richiesta di divorzio dal consorte ma in Argentina e non in Spagna, si è mostrata estremamente preoccupata per l’uomo padre dei suoi tre figli: “Mio marito sta con questa donna di strada, Sofia Bonelli. Una volta pensavano fosse morto. Per me va bene divorziare ma deve mettere tutti i documenti sul tavolo. A me il divorzio va benissimo, voglio salvare un uomo che è malato. Non piaccio al pubblico? Pazienza. Io so cosa è meglio per me, per i miei figli soprattutto”.

Le accuse mosse da Mariana nei confronti di Sofia Bonelli, attuale compagna dell’ex calciatore, risultano estremamente gravi perché accompagnate da un intreccio con la drammatica dipendenza dalle sostanze stupefacenti che ha segnato la sua esistenza e quella della sua famiglia. “Lui vorrebbe il divorzio ma deve farlo in Spagna, dove stavamo noi, non in Argentina”, ha precisato. “Lui non doveva fare queste cose davanti ai figli. La sua fidanzata Sofia Bonelli non è una fidanzata: è una donna di strada. Fa la giornalista? Se così fosse non si sarebbe fatta un vecchio di settant’anni. Sofia Bonelli tiene mio marito drogato. Si sa che ha avuto dei problemi. Finora Caniggia è mio marito, l’unica cosa che mi importa è che il padre dei miei figli. Bisogna fare qualcosa. E’ stato ricoverato tre volte ed è scappato…”.

La signora ha rilasciato delle affermazioni molto pesanti nei confronti della nuova compagna di Caniggia: “Non siamo separati e ora lei lo fa drogare tutto il giorno”. La gravità di queste affermazioni è stata tale da imporre una replica, a mezzo televisivo, da parte della stessa Sofia la quale ha replicato affermando in diretta televisiva che, secondo quanto da lei raccolto, anche la ex moglie avrebbe una relazione e che dunque gli interessi che muovono questa controversia – anche televisiva – sarebbero dettati da altre ragioni ben differenti da quelle esternate da Mariana.

Una controversia, condita da botta e risposta, che si annuncia come una querelle che accompagnerà a lungo i telespettatori.

VIRGILIO SPORT | 16-09-2019 12:53