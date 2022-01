La moviola di Roma-Lecce, troppi gialli dell'arbitro e un errore grave

21-01-2022 08:32

Vanta solo tre presenze in serie A ed è stato aggregato alla Can A-B da meno di due anni Manuel Volpi, l’arbitro designato da Rocchi per la gara di coppa Italia tra Roma e Lecce, disputatasi ieri all’Olimpico e che ha visto la vittoria dei giallorossi per 3-1. Un altro tentativo del designatore di lanciare i giovani (Volpi ha solo 33 anni) su palcoscenici prestigiosi e per testarne la maturità ma come ha diretto il fischietto aretino?

Volpi aiutato dal Var sul gol di Calabresi

Parte male Volpi nel match dell’Olimpico e in occasione del gol del vantaggio del Lecce viene salvato dal Var. Al 14′, infatti, sul colpo di testa di Calabresi che finisce in rete, viene segnalata una posizione di fuorigioco di Gargiulo, che dopo controllo del VAR si scopre non esserci. Gol regolare e assegnato dopo la review.

Al 35′ proteste della Roma per un presunto fallo su Abraham ma è regolare l’opposizione di Dermaku e Calabresi. Al 40′ regolare il gol del pareggio di Kumbulla, in posizione buona sul colpo di testa di Abraham.

Prima del riposo due ammonizioni apparse troppo severe: prima a Helgason che nel contatto con Oliveira tocca il pallone e poi è eccessivo anche il giallo a Di Mariano per un intervento da dietro su Kumbulla, ma senza allungare la gamba.

Svista di Volpi sul primo giallo a Gargiulo

L’errore più grave Volpi lo commette al 60′ quando ammonisce Gargiulo per un intervento su Abraham. Un provvedimento che diventa decisivo due minuti dopo quando lo stesso Gargiulo sgambetta Zaniolo e si prende il secondo giallo, giusto questo ma senz’altro severo il primo. Col Lecce in 10 la rimonta della Roma è agevolata. Infine al 71′ ancora un’ammonizione eccessiva per fallo a centrocampo di Ibanez su Olivieri.

