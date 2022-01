Coppa Italia, Roma ai quarti con Abraham. Mourinho sfida l'Inter

20-01-2022 22:55

La Roma si qualifica ai quarti di finale di Coppa Italia: all’Olimpico i capitolini piegano per 3-1 un combattivo Lecce, grazie alle reti di Kumbulla, Abraham e Shomurodov che ribaltano il vantaggio iniziale di Calabresi.

José Mourinho ritroverà l’Inter nel prossimo turno: nerazzurri e giallorossi si giocheranno la semifinale nella seconda settimana di febbraio. Gli altri accoppiamenti: Milan-Lazio, Fiorentina-Atalanta, e Juventus-Sassuolo.

Roma-Lecce: rimonta romanista e quarti di finale

Avvio di partita complicato per la squadra di Mourinho, che si trova a sorpresa sotto al 16′, colpita da Calabresi. Il difensore dei salentini va a segno di testa sugli sviluppi di un corner, battendo Rui Patricio: inizialmente l’arbitro annulla per fuorigioco di Gargiulo, ma il Var lo corregge perché la posizione del giocatore è regolare.

La Roma prende il comando delle operazioni e trova la rete del pareggio al 40′: su calcio d’angolo Abraham prolunga di testa per Kumbulla che anticipa Blin e con un’incornata segna l’1-1. Nella ripresa Mourinho cambia l’attacco inserendo Zaniolo e Mkhitaryan, i padroni di casa colpiscono un palo con il neo entrato azzurro e poi si portano in vantaggio grazie ad una grande rete di Abraham, servito in verticale da Mkhitaryan.

La Roma ha il pieno controllo delle operazioni e il doppio giallo a Gargiulo affossa definitivamente i salentini. L’undici di Mourinho sfiora il tris in più occasioni con Zaniolo e Abraham, Gabriel dice no. All’81’ Shomurodov chiude la partita firmando il tris, innescato da Mhkitaryan.

Roma: El Shaarawy, ancora una frenata

Slitta di nuovo il rientro di Stephan El Shaarawy, che durante il match di Coppa Italia contro il Lecce non si è seduto neanche in panchina. Il Faraone, riporta il Corriere dello Sport, non sarebbe ancora del tutto recuperato nonostante il lavoro in settimana con il resto della squadra, e sarebbe in dubbio anche per la prossima partita di campionato contro l’Empoli. I prossimi allenamenti saranno decisivi. El Shaarawy è tormentato dagli infortuni muscolari dallo scorso dicembre, e nell’ultimo mese e mezzo ha giocato solo alcuni scampoli di partita contro Milan e Sampdoria.

Roma, la puntura di Nuno Campos

Fanno discutere a Roma le parole dell’ex vice di Paulo Fonseca alla Roma, Nuno Campos, che in un’intervista a Planeta Eleven si è espresso duramente sul valore della rosa giallorossa: “La Roma ha solo 14 giocatori di buon livello e non sono sufficienti per vincere il campionato, questo i tifosi non lo capiscono. Mourinho è uno dei migliori allenatori del mondo ma se non gli si dà del tempo e se non si investe nella squadra, potrebbe essere un flop. Nessun allenatore può fare miracoli”.

