La notte di Barcellona-Bayern Monaco

Barcellona-Bayern Monaco (martedì 14 settembre ore 21:00)

I campioni di Germania in casa della terza forza della Primera Division 2020/21: inserite in un gruppo che comprende anche Benfica e Dinamo Kiev, Bayern Monaco e Barcellona sommano la bellezza di 11 Champions League con i tedeschi avanti 6-5.

Barcellona

Ai box dal 29 agosto (la sfida con il Siviglia è stata rinviata per gli impegni internazionali dei giocatori sudamericani), il Barcellona nelle prime 3 giornate di campionato ha raccolto 7 punti.

Bayern Monaco

Affidato a Julian Nagelsmann, giovane tecnico che torna in Baviera dopo aver fatto ottime cose con Hoffenheim e Lipsia, il Bayern Monaco ha cominciato bene la stagione: in Supercoppa ha liquidato il Borussia Dortmund; in Bundesliga (3-1-0) è secondo a -2 dal Wolfsburg.

Altri dati

Allenato da Ronald “Rambo” Koeman, il Barcellona nella Champions League 2020/21 è stato eliminato dal PSG negli ottavi di finale.

Reduce dal netto successo sul campo del Lipsia, il Bayern Monaco nell’ultima Champions League ha raggiunto i quarti di finale ma si è arreso al PSG per colpa della regola (ora abolita) del valore doppio dei gol segnati in trasferta.

Pronostico

Il Barcellona è alla prima gara di Champions League del dopo Messi.

Gli ultimi 2 confronti diretti hanno premiato il Bayern Monaco, che il 14 agosto del 2020 ha liquidato il Barcellona con un incredibile 8-2.

Scegliamo la viaggiante ma la nostra scommessa preferita è quella sull’Over 2.5 perché vincere in Spagna è sempre complicato.

Chelsea-Zenit (martedì 14 settembre ore 21:00)

I campioni di Russia in casa dei campioni d’Europa: inserite in un gruppo che comprende anche Juventus e Malmö FF, Zenit e Chelsea cominciano l’avventura in Champions League con obiettivi importanti.

Chelsea

Allenato dal tedesco Thomas Tuchel, il Chelsea in agosto ha conquistato la Supercoppa Europea piegando il Villarreal dagli 11 metri.

Zenit

Già capace di vincere un’Europa League e una Supercoppa Europea, lo Zenit nella Champions League 2020/21 ha deluso le attese: raccogliendo solo un pareggio, l’undici di San Pietroburgo è arrivato ultimo nel girone vinto dal Borussia Dortmund davanti a Lazio e Club Brugge.

Altri dati

Reduce dal 3-0 rifilato all’Aston Villa, il Chelsea, che nelle prime 4 giornate di Premier League ha raccolto 10 punti, ha perso solo una (0-1 con il Porto) delle ultime 13 gare di Champions League.

Primo della classe in campionato (5-2-0 dopo il 3-1 rifilato all’Akhmat Grozny), lo Zenit nelle ultime 5 trasferte di Champions League ha rimediato altrettanti ko appesantiti da un 13-2 complessivo.

Pronostico

Strappando Romelu Lukaku all’Inter, il Chelsea ha fatto un ulteriore salto di qualità: scegliamo con decisione la compagine inglese.

OMNISPORT | 14-09-2021 09:32